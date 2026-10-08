Dana White macht sensationelle Aussage zum aktuellen Marktwert der UFC

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Dana White macht sensationelle Aussage zum aktuellen Marktwert der UFC

Dana White, der Chef der UFC (Ultimate Fighting Championship), der weltweit größten Mixed-Martial-Arts-Organisation, hat eine mutige Einschätzung zum aktuellen Marktwert des Unternehmens abgegeben. Nach Ansicht des Präsidenten könnte die Marke UFC, unter Berücksichtigung der jüngsten großen Übertragungsverträge und der Trends auf dem globalen Sportmarkt, mit 50 Milliarden Dollar bewertet werden.

The Diary In der Sendung äußerte sich White zu dieser Kennzahl und verglich sie mit den Verkäufen der wertvollsten Clubs der Sportindustrie.

«Wir haben sie für 2 Millionen Dollar gekauft»: Das Erfolgsphänomen

Dana White erinnerte sich an die ersten Jahre seiner Führung bei der Promotion und betonte das enorme Wachstum, das in kurzer Zeit erreicht wurde:

  • Die Zeit des Misstrauens: «Als ich anfing, mich mit diesem Geschäft zu beschäftigen, gab es nur sehr wenige, die daran glaubten. Viele hielten diesen Bereich für aussichtslos», erinnert sich der Organisationschef.

  • Eine Investition von 2 Millionen Dollar: Im Jahr 2001 wurde die Organisation, die kurz vor dem Zusammenbruch stand, für nur 2 Millionen Dollar gekauft und hat sich bis heute zu einem der profitabelsten Sportprojekte des Planeten entwickelt.

  • Vergleich mit den Lakers: «Wenn der legendäre NBA-Club Los Angeles Lakers für 12,5 Milliarden Dollar verkauft wurde, dann ist die UFC heute mindestens 50 Milliarden Dollar wert», stellte White fest.

Rekordvertrag mit Paramount

Ein kürzlich unterzeichneter Medienvertrag war ein wichtiger Impuls für den sprunghaften Anstieg des finanziellen Wertes der Promotion:

  • 7,7-Milliarden-Dollar-Deal: Zwischen der UFC und dem großen Medienholding-Unternehmen Paramount wurde ein exklusiver 7-Jahres-Partnerschaftsvertrag unterzeichnet.

  • Kontrolle über Medienübertragungen: Diese Vereinbarung umfasst die Rechte zur Live-Übertragung der Kämpfe sowie die globale Verbreitung digitaler Inhalte.

  • Neuer Rekord auf dem Sportmarkt: Dieser historische Vertrag, der jährlich über 1 Milliarde Dollar einbringt, beweist, dass die Reichweite und die kommerzielle Attraktivität der Marke UFC ein neues Niveau erreicht haben.

In etwas mehr als 20 Jahren hat sich die UFC von kleinen Turnieren zu einem globalen Mediengiganten entwickelt und ist heute nicht nur in der Kampfsportbranche, sondern im gesamten professionellen Weltsport zu einem der wertvollsten und einflussreichsten Vermögenswerte geworden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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