WBO veröffentlicht aktualisiertes Ranking — Wo stehen die usbekischen Boxer?

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WBO veröffentlicht aktualisiertes Ranking — Wo stehen die usbekischen Boxer?

Die World Boxing Organization (WBO) hat offiziell das aktualisierte Weltranglisten-Ranking der Profiboxer veröffentlicht. In dieser prestigeträchtigen Liste aus Usbekistan 5 talentierte Faustkämpfer haben sich einen würdigen Platz gesichert und behaupten sich weiterhin in der Weltelite ihrer jeweiligen Gewichtsklassen.

Während einige unserer Landsleute ihre Positionen in der aktualisierten Tabelle halten konnten, gab es in einigen Gewichtsklassen leichte Rückgänge.

Die Platzierungen der usbekischen Boxer im WBO-Ranking

Die Ergebnisse unserer Landsleute in den verschiedenen Gewichtsklassen:

  • Murodjon Ahmadaliyev (Superbantamgewicht — 55,2 kg): Unser Boxer, der im letzten Monat noch auf Platz 7 geführt wurde, ist in der aktualisierten Liste auf Platz 8 abgerutscht. (Der unangefochtene Champion der Organisation in dieser Gewichtsklasse ist der Japaner Naoya Inoue);

  • Muhammad Shexov (Superbantamgewicht — 55,2 kg): In derselben Gewichtsklasse behauptet sich Shexov weiterhin in den Top 5 und blieb auf Platz 5 stehen. (Gewichtsklassen-Champion — Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (Superweltergewicht — 69,9 kg): Unser technisch versierter Faustkämpfer belegt weltweit den 5. Platz in der Rangliste. (Gewichtsklassen-Champion — der Amerikaner Jaron Ennis);

  • Bektemir Meliqo‘ziyev (Supermittelgewicht — 76,2 kg): Unser für seine harten Schläge bekannter Boxer hält sich stabil auf Platz 6 des Rankings. (Derzeit ist der Weltmeistertitel in dieser Gewichtsklasse vakant, also unbesetzt);

  • Bahodir Jalolov (Schwergewicht — +91,2 kg): Der zweifache Olympiasieger bleibt in der Königsklasse des Boxsports weltweit auf Platz 7 stehen. (Der WBO-Weltmeistertitel in dieser Gewichtsklasse gehört dem Briten Daniel Dubois).

Entschlossene Schritte in Richtung Weltmeistertitel

Solch hohe Platzierungen im WBO-Ranking geben den usbekischen Boxern die Möglichkeit, offizielle Herausforderer für die Weltmeistertitel zu werden:

  • Nähe zum Herausfordererstatus: Unsere Boxer, die in den Top 5 und Top 10 platziert sind, könnten bald das Recht erhalten, an Eliminator-Kämpfen oder direkten Titelkämpfen teilzunehmen;

  • Aktives Training und bevorstehende Kämpfe: Derzeit bereiten sich unsere Landsleute intensiv auf neue Kämpfe vor, und es wird erwartet, dass sie im Laufe des Jahres in der Rangliste weiter aufsteigen.

WBO RankingUsbekische BoxerMurodjon AhmadaliyevBahodir JalolovBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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