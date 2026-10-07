Auf welchen Plätzen liegen usbekische Boxer im WBC-Ranking vom September

Der World Boxing Council (WBC), eine der renommiertesten Organisationen im professionellen Boxsport, hat offiziell seine aktualisierte Rangliste für Ende September 2026 veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen Verbänden wird diese Liste in Form einer erweiterten Top-40-Rangliste präsentiert und umfasst aus Usbekistan 11 Faustkämpfer, die sich einen Platz sichern konnten.

Besonders die Tatsache, dass gleich drei usbekische Boxer im Halbweltergewicht unter den Besten geführt werden, unterstreicht erneut das Gewicht der usbekischen Boxschule auf der Weltbühne.

Schwergewicht: Jalolov hält seine Position, Mullojonov mit Rückfall

In der prestigeträchtigsten Gewichtsklasse sehen die Ergebnisse der beiden usbekischen Olympiasieger wie folgt aus:

Bakhodir Jalolov setzt auf Beständigkeit: Der zweifache Olympiasieger im Schwergewicht (+101,6 kg) konnte wie im Vormonat den 11. Platz behaupten. Der Weltmeistertitel in dieser Division gehört Agit Kabayel, während der ehemalige Weltmeister Tyson Fury die Rangliste anführt.

Lazizbek Mullojonov: Ein weiterer unserer Schwergewichtsstars fiel in der neuen Tabelle um drei Plätze vom 22. auf den 25. Platz zurück.

Aufstieg von Ergashev und Shekhov, Status von Madrimov und Meliqo‘ziyev

In der aktualisierten Liste sind einige unserer Landsleute aufgestiegen, während in anderen Gewichtsklassen leichte Rückgänge zu verzeichnen waren:

Shohjahon Ergashevs Aufstieg: Der K.o.-Spezialist Shohjahon Ergashev, der im Halbweltergewicht (63,5 kg) antritt, verbesserte sich um einen Platz und belegt nun den 31. Platz. In dieser Division stieg auch Mujibillo Tursunov vom 29. auf den 28. Platz auf, während Ruslan Abdullayev auf dem 35. Platz blieb (Weltmeister ist Dalton Smith).

Muhammad Shekhov in den Top Ten: Im Superbantamgewicht (55,3 kg) sprang Muhammad Shekhov vom 10. auf den 9. Platz. Murodjon Ahmadaliyev, einer der Top-Herausforderer dieser Division, hält in der vom unangefochtenen Weltmeister Naoya Inoue angeführten Gewichtsklasse den 3. Platz. fest.

Meliqo‘ziyev und Madrimov: Im Supermittelgewicht (76,2 kg) fiel Bektemir Meliqo‘ziyev um einen Platz auf den 6. Platz zurück (Nurislom Ismoilov liegt auf Platz 28). Im Superweltergewicht (69,8 kg) rutschte der ehemalige Weltmeister Isroil Madrimov vom 7. auf den 8. Platz (Weltmeister ist Sebastian Fundora).

Sirochbek Ismoilov strebt nach vorne: Im Leichtgewicht (61,23 kg) rückte Sirochbek Ismoilov um einen Platz vor und erreichte den 15. Platz.

Alle 11 usbekischen Boxer im neuen WBC-Ranking:

Murodjon Ahmadaliyev (55,3 kg) — 3. Platz (Vormonat: 3) Bektemir Meliqo‘ziyev (76,2 kg) — 6. Platz (Vormonat: 5) Isroil Madrimov (69,8 kg) — 8. Platz (Vormonat: 7) Muhammad Shekhov (55,3 kg) — 9. Platz (Vormonat: 10) Bakhodir Jalolov (+101,6 kg) — 11. Platz (Vormonat: 11) Sirochbek Ismoilov (61,23 kg) — 15. Platz (Vormonat: 16) Lazizbek Mullojonov (+101,6 kg) — 25. Platz (Vormonat: 22) Mujibillo Tursunov (63,5 kg) — 28. Platz (Vormonat: 29) Nurislom Ismoilov (76,2 kg) — 28. Platz (Vormonat: 28) Shohjahon Ergashev (63,5 kg) — 31. Platz (Vormonat: 32) Ruslan Abdullayev (63,5 kg) — 35. Platz (Vormonat: 35)

Die Platzierungen unserer Landsleute in den oberen Rängen zeigen, dass sie in naher Zukunft näher an Titelkämpfe und Herausforderer-Duelle des WBC heranrücken.