IBF veröffentlicht neue Rangliste — Wo stehen die Boxer aus Usbekistan?

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IBF veröffentlicht neue Rangliste — Wo stehen die Boxer aus Usbekistan?

Die International Boxing Federation (IBF) hat offiziell ihre neueste aktualisierte Weltrangliste für Profiboxer veröffentlicht. Aus dieser renommierten Tabelle aus Usbekistan vier talentierte Faustkämpfer haben ihren Platz gefunden und erneut bewiesen, dass sie zu den besten Boxern der Welt in ihren jeweiligen Gewichtsklassen gehören.

Während unsere Hauptakteure in der aktualisierten Liste ihre stabilen Positionen in den Top 10 beibehalten haben, ist ein weiterer Landsmann in der Rangliste aufgestiegen und unter die Top 15 eingezogen.

Usbekische Boxer und ihre Platzierungen in der IBF-Rangliste

Die Leistungen unserer Landsleute in den verschiedenen Gewichtsklassen:

  • Bahodir Jalolov (Schwergewicht): Der zweifache Olympiasieger behauptete seine Position in der prestigeträchtigen Liste der Giganten und blieb auf Platz 4 . (Der IBF-Meisterschaftsgürtel in dieser Gewichtsklasse gehört dem Kroaten Filip Hrgović);

  • Murodjon Ahmadaliyev (Superbantamgewicht): Der ehemalige Weltmeister festigte seine Position in seiner Division und belegt weltweit den 4. Platz . (Der absolute Champion der Organisation in dieser Gewichtsklasse ist der Japaner Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (Superweltergewicht): Unser technisch versierter Landsmann blieb unter den Besten auf Platz 6 . (Der Champion dieser Gewichtsklasse ist der Brite Josh Kelly);

  • Mirazizbek Mirzaxalilov (Superbantamgewicht): Unser Boxer, der in den letzten Kämpfen sehr aktiv war, stieg in der Rangliste auf und erreichte Platz 15. (Der Champion der Gewichtsklasse ist Naoya Inoue).

Kampf um die Gürtel: Stehen Eliminator-Kämpfe bevor?

Die Platzierung in den Top 5 und Top 10 der IBF-Rangliste öffnet Boxern große Türen für Titelkämpfe:

  • Jalolov und Ahmadaliyev vor dem Titelkampf: Unsere auf Platz 4 geführten Boxer haben bald die Möglichkeit, an Eliminator-Kämpfen (Ausscheidungskämpfen) teilzunehmen, die den offiziellen Pflichtherausforderer für den Titel bestimmen;

  • Madrimovs Gegenangriff: Isroil Madrimov, der im Superweltergewicht kurz vor den Top 5 steht, könnte sich mit einem weiteren Sieg die Chance erkämpfen, gegen Champion Josh Kelly in den Ring zu steigen;

  • Mirzaxalilovs Aufstieg: Der Einzug in die Top 15 ermöglicht es Mirazizbek, die Aufmerksamkeit internationaler Promoter auf sich zu ziehen und an noch größeren Box-Events teilzunehmen.

Diese stabilen und wachsenden Ergebnisse der usbekischen Boxer in der IBF-Rangliste festigen das hohe Ansehen unserer nationalen Profiboxschule auf internationaler Bühne.

IBFBahodir JalolovMurodjon AhmadaliyevIsroil MadrimovBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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