Andy Cruz besiegt Artur Subkhankulov und wird IBF-Weltmeister im Leichtgewicht
In der russischen Stadt Ufa fand ein Profiboxabend statt. Im Hauptkampf des Abends stieg der bekannte kubanische Boxer Andy Cruz gegen den Lokalmatador Artur Subkhankulovin den Ring und gewann durch eine geteilte Punktentscheidung, womit er sich den vakanten (unbesetzten) im IBF-Weltmeistertitelsicherte.
Ein dramatischer Kampf mit Niederschlägen und Punktabzügen
Während des 12-Runden-Duells wich der Kubaner den Angriffen seines Gegners geschickt aus und agierte in den Kontern aktiv und präzise. Der Kampf war reich an dramatischen Momenten:
2. Runde: Artur Subkhankulov verlor das Gleichgewicht und ging zu Boden.
8. Runde: Beide Boxer mussten während eines Schlagabtauschs einen Niederschlag hinnehmen.
10. Runde: Dem russischen Boxer wurde wegen eines verbotenen Schlags auf den Hinterkopf 1 Punkt abgezogen.
Kampfprotokoll und Punktrichterentscheidung
Nach Ende des Kampfes waren sich die Punktrichter uneins – einer wertete für den Lokalmatador, während die anderen beiden den klaren Sieg des Kubaners bestätigten:
Statistiken
Offizielle Daten
Austragungsort
Ufa , Russland
Gewichtsklasse und Titel
Vakanter IBF-Weltmeistertitel im Leichtgewicht
Paarung
Andy Cruz (Kuba) — Artur Subkhankulov (Russland)
Punktrichterwertung
112–114 (für Subkhankulov), 116–110 und 116–110 (für Cruz)
Endergebnis
Andy Cruz durch geteilte Punktentscheidung (Split Decision) gewonnen
Glauben Sie, dass Andy Cruz nach dem Gewinn des IBF-Titels im Leichtgewicht seine Dominanz auch gegen andere Top-Stars der Division beweisen kann?
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