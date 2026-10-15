Was sagte Enrique nach dem 4:2-Sieg gegen Manchester City

·80·Sport
Was sagte Enrique nach dem 4:2-Sieg gegen Manchester City

Am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League feierte der Pariser PSG einen glanzvollen und kompromisslosen 4:2-Sieg gegen den amtierenden englischen Giganten Manchester City . Nach dem torreichen Duell sprach der Cheftrainer der Pariser, Luis Enrique , im Gespräch mit Journalisten der renommierten französischen Zeitung L'Équipe offen über die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.

Der spanische Fachmann ging auf die Schwierigkeiten seines Teams, seine erfolgreiche Serie gegen englische Mannschaften und sein Hauptziel ein.

„Nach dem 0:3 sind sie ein hohes Risiko eingegangen“

Auf der Pressekonferenz fragten Journalisten, warum das Spiel von PSG im Verlauf der Partie so starken Schwankungen unterlag:

  • Druck des Gegners: „Der Gegner lag 0:3 zurück und natürlich ist Manchester City ein hohes Risiko eingegangen. In einer solchen Situation ist es sehr schwierig, das Geschehen auf dem Platz vollständig zu kontrollieren;

  • Das Ergebnis zählt: Es stimmt, wir hatten während des Spiels gewisse Probleme, aber egal was passiert ist, wir haben einen wichtigen Sieg gegen einen Premier-League-Giganten errungen“, sagte Enrique.

„Wir brauchen keine Botschaft an Europa, sondern den Titel“

Auf die Frage, ob er mit diesem Sieg ein ernstes Signal an den Kontinent gesendet habe, antwortete der Trainer seinem Stil treu und bestimmt:

  • Das Ziel ist klar: „Nein, welche Botschaft sollte das sein? Unser Hauptziel ist es, die Champions League zu gewinnen;

  • Die Bedeutung der Phase: Es ist nicht wichtig, wer in dieser frühen Ligaphase des Turniers am besten aussieht. Das Wichtigste ist, am Ende den Pokal in die Höhe zu stemmen.“

Die „magische Serie“ gegen britische Klubs

Luis Enrique scherzte mit den Journalisten über seine Serie von aufeinanderfolgenden Erfolgen gegen Premier-League-Teams:

  • Mentale Stärke: „Ich hoffe es (lacht). Das ist wirklich eine großartige Serie;

  • Neue Herausforderung wartet: Aber Rekorde interessieren mich überhaupt nicht. Wir kehren in ein paar Wochen wieder hierher nach England zurück, für das Auswärtsspiel gegen Aston Villa. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen“, schloss der Fachmann.

Das nächste Super-Duell: Kampf gegen Barcelona

Obwohl der deutliche Sieg gegenManchester City

  • die Stimmung der Pariser gehoben hat, steht ihnen ein noch brisanteres Duell bevor: Intrige am 3. Spieltag: Am nächsten 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase trifft PSG auf den katalanischen Klub FC Barcelona

  • ; Großes Interesse:

PSGManchester CityChampions LeagueLuis EnriqueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luis Enrique spricht über die 115 Anklagen gegen Manchester City und das heutige SpitzenspielLuis Enrique spricht über die 115 Anklagen gegen Manchester City und das heutige SpitzenspielGestern 17:52Manchester City – PSG: Aufstellungen und LivetickerManchester City – PSG: Aufstellungen und LivetickerGestern 23:41Luis Enrique spricht offen über seine Liebe zu Paris, seinen neuen Vertrag und den gestiegenen DruckLuis Enrique spricht offen über seine Liebe zu Paris, seinen neuen Vertrag und den gestiegenen Druck13 Oktober 13:00Erling Haaland stellt historischen Rekord in der Champions League aufErling Haaland stellt historischen Rekord in der Champions League aufHeute 12:54Carragher deckt Marescas Fehler gegen den Pariser Club aufCarragher deckt Marescas Fehler gegen den Pariser Club aufHeute 12:03Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegebenDie schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegebenHeute 11:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen