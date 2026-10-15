Was sagte Enrique nach dem 4:2-Sieg gegen Manchester City

Am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League feierte der Pariser PSG einen glanzvollen und kompromisslosen 4:2-Sieg gegen den amtierenden englischen Giganten Manchester City . Nach dem torreichen Duell sprach der Cheftrainer der Pariser, Luis Enrique , im Gespräch mit Journalisten der renommierten französischen Zeitung L'Équipe offen über die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.

Der spanische Fachmann ging auf die Schwierigkeiten seines Teams, seine erfolgreiche Serie gegen englische Mannschaften und sein Hauptziel ein.

„Nach dem 0:3 sind sie ein hohes Risiko eingegangen“

Auf der Pressekonferenz fragten Journalisten, warum das Spiel von PSG im Verlauf der Partie so starken Schwankungen unterlag:

Druck des Gegners: „Der Gegner lag 0:3 zurück und natürlich ist Manchester City ein hohes Risiko eingegangen. In einer solchen Situation ist es sehr schwierig, das Geschehen auf dem Platz vollständig zu kontrollieren;

Das Ergebnis zählt: Es stimmt, wir hatten während des Spiels gewisse Probleme, aber egal was passiert ist, wir haben einen wichtigen Sieg gegen einen Premier-League-Giganten errungen“, sagte Enrique.

„Wir brauchen keine Botschaft an Europa, sondern den Titel“

Auf die Frage, ob er mit diesem Sieg ein ernstes Signal an den Kontinent gesendet habe, antwortete der Trainer seinem Stil treu und bestimmt:

Das Ziel ist klar: „Nein, welche Botschaft sollte das sein? Unser Hauptziel ist es, die Champions League zu gewinnen;

Die Bedeutung der Phase: Es ist nicht wichtig, wer in dieser frühen Ligaphase des Turniers am besten aussieht. Das Wichtigste ist, am Ende den Pokal in die Höhe zu stemmen.“

Die „magische Serie“ gegen britische Klubs

Luis Enrique scherzte mit den Journalisten über seine Serie von aufeinanderfolgenden Erfolgen gegen Premier-League-Teams:

Mentale Stärke: „Ich hoffe es (lacht). Das ist wirklich eine großartige Serie;

Neue Herausforderung wartet: Aber Rekorde interessieren mich überhaupt nicht. Wir kehren in ein paar Wochen wieder hierher nach England zurück, für das Auswärtsspiel gegen Aston Villa. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen“, schloss der Fachmann.

Das nächste Super-Duell: Kampf gegen Barcelona

Obwohl der deutliche Sieg gegenManchester City