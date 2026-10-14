Manchester City – PSG: Aufstellungen und Liveticker

36 Ousmane Dembele (PSG) führt den Eckball kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

35 Ousmane Dembele (PSG) führt den Eckball kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

35 Maghnes Akliouche (PSG) startet ein Solo, wird aber von einem Gegenspieler gestoppt und kann keine Chance kreieren. Es gibt Ecke für PSG.

32 Vitinha (PSG) nahm einen präzisen Pass von Warren Zaïre-Emery im Strafraum an und traf unhaltbar ins rechte Eck, der Torhüter war chancenlos. 0:3.

32 Tor! Vitinha (PSG) trifft und ändert den Spielstand!

31 Achraf Hakimi (PSG) köpft eine Flanke von der Grundlinie aufs Tor, aber der Ball prallt an den linken Pfosten.

30 Warren Zaïre-Emery (PSG) kommt im Strafraum an eine gute Flanke und zieht ab, aber ein Verteidiger blockt den Schuss mit dem Körper ab.

29 Gianluigi Donnarumma musste eingreifen, um den Schuss von Vitinha (PSG) abzuwehren. Dieser nahm den Ball an, fand Raum und zog stramm Richtung linken Pfosten ab, konnte den Torwart aber nicht bezwingen.

27 Gianluigi Donnarumma musste gegen einen Schuss von Vitinha (PSG) eingreifen. Nach Ballannahme fand er Platz und zog Richtung linken Pfosten ab, konnte den Torwart aber nicht bezwingen.

27 Sven Jablonski pfeift. Josko Gvardiol (Manchester City) begeht ein Foul wegen gefährlichen Spiels. PSG bekommt einen Freistoß und hat die Chance, Druck vor dem gegnerischen Tor auszuüben.

26 Erling Haaland (Manchester City) kommt im Strafraum zu einem starken Kopfball, aber sein Versuch wird geblockt. Manchester City führt einen Eckstoß aus.

25 Manchester City führt den Eckball kurz aus. Der Ball wird zum Nebenmann gespielt.

25 Erling Haaland (Manchester City) kommt aus dem Strafraum zu einem schönen Kopfball, aber sein Versuch wird geblockt. Manchester City führt einen Eckstoß aus.

24 Antoine Semenyo (Manchester City) konnte keinen Mitspieler im Strafraum präzise anspielen, da er den Ball zu hart geschlagen hat. Der Ball ist im Aus und der PSG-Torwart führt den Abstoß aus.

23 Manchester City zeigt ein fantastisches Teamspiel mit kurzen Ein-Zwei-Pässe-Kombinationen und wartet auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken und im schnellen Konter abzuschließen.

22 Manchester City zeigt durch Kurzpässe und Kombinationen ein großartiges Teamspiel und wartet auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken und im schnellen Konter abzuschließen.

20 Maghnes Akliouche versuchte, den Ball im Grätschen zu erobern, aber Schiedsrichter Sven Jablonski pfiff Foul.

19 Manchester City hat den Eckball schnell kurz ausgeführt.

19 Erling Haaland (Manchester City) dringt in den Strafraum ein, aber sein Schuss wird geblockt. Der Ball geht ins Aus. Manchester City hat die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

17 Vitinha (PSG) kam am Strafraumeck frei zum Zug und zog wuchtig aufs rechte Eck ab, aber Gianluigi Donnarumma parierte glänzend und wehrte den Ball ab.

15 Desire Doue schlug eine tolle Flanke in den Strafraum. Ousmane Dembele (PSG) kam an den Ball und köpfte ihn aus kurzer Distanz unten links ins Eck, Gianluigi Donnarumma war machtlos. Er bewies echten Riecher für Tore – ein fantastischer Abschluss. Spielstand 0:2.

15 Tor!!! Ousmane Dembélé (PSG) schiebt den Ball ins Netz.

13 Tor! Fabián Ruiz bedient Désiré Doué nahe der Strafraumgrenze, sein wuchtiger Schuss ins linke Eck lässt dem Torhüter keine Chance. 0:1.

13 Tor! Désiré Doué (PSG) trifft!

12 Enzo Fernandez (Manchester City) bringt den Eckball in die Mitte, aber Matvey Safonov ist wachsam und bereinigt die Gefahr.

12 Antoine Semenyo (Manchester City) scheitert aus kurzer Distanz am Abstauber. Sein Schuss geht knapp über die Latte! Der Ball ist im Aus, Abstoß PSG.

11 Enzo Fernandez (Manchester City) bringt den Ball per Eckstoß in den Strafraum.

11 Rayan Cherki (Manchester City) tritt zum Freistoß an und entscheidet sich, selbst zu schießen, er zielt auf den linken Pfosten, aber Matvey Safonov pariert mit einer Glanzparade. Der Ball geht ins Aus. Manchester City bekommt die Chance nach einem Eckball.

10 Sven Jablonski pfeift, Achraf Hakimi (PSG) geht im Zweikampf viel zu hart zu Werke. Manchester City bekommt einen Freistoß.

10 Rayan Cherki (Manchester City) geht nach einem Zweikampf mit dem Verteidiger im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter hat die Szene wohl übersehen und lässt weiterlaufen.

9 Warren Zaïre-Emery (PSG) entzieht sich der Bewachung und schießt aus mittlerer Distanz ins untere linke Eck, aber Gianluigi Donnarumma ist zur Stelle und fängt den Ball mühelos ab.

9 Fabián Ruiz (PSG) versuchte, Usmane Dembélé von innerhalb des Strafraums anzuspielen, aber ein Verteidiger war wachsam und fing den Ball rechtzeitig ab.

7 Jérémy Doku (Manchester City) versucht nach vorne zu kommen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball.

4 Manchester City kontrolliert den Ball und spielt sich kurze Pässe zu. Sie warten auf Lücken in der Abwehrreihe.

4 Manchester City setzt das Spiel mit präzisen Pässen fort, um neue Angriffsgelegenheiten zu schaffen.

2 Désiré Doué (PSG) zieht zum Tor, aber der Verteidiger ist rechtzeitig zurück und nimmt ihm den Ball ab. Der Ball geht ins Aus. Manchester City wirft ein.

1 Wahnsinn, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

00:03 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. PSG wird Anstoß haben.

00:00 Das heutige Spiel wird von Sven Jablonski geleitet.

00:00 Die Startaufstellungen beider Mannschaften stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.