Cannavaros Ratschläge für die Jugend: Hauptziele des usbekischen Fußballs für 2027 festgelegt

Beim Fußballverband von Usbekistan fand eine erweiterte Sitzung statt, die der Analyse der Leistungen der Nationalmannschaften und aller Jugendauswahlen im Jahr 2026 sowie der Festlegung strategischer Prioritäten für 2027 gewidmet war.

An der Konferenz nahmen die Führung des Verbandes, der Cheftrainer der Nationalmannschaft Fabio Cannavarosowie die Cheftrainer der Frauen- und Männerteams und aller sieben Jugendkategorien von U-14 bis U-23 in voller Besetzung teil. Jeder Trainer legte seinen Bericht vor und erhielt Anweisungen zur Behebung von Mängeln.

Cannavaros Empfehlungen und neue Anforderungen an die Vorbereitung

Bei dem Treffen wurde besonderes Augenmerk auf moderne Fußballstandards und die individuelle Entwicklung der Spieler gelegt:

Individuelle Fähigkeiten: Es wurde betont, dass die Qualität der individuellen Arbeit, insbesondere mit Stürmern und Torhütern, drastisch verbessert werden muss.

Umfassende Vorbereitung: Es wurden neue Richtlinien erlassen, um nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das taktische Denken und die psychologische Stabilität der Spieler in wichtigen Partien zu fördern.

Erfahrung vom Weltmeister: Nationaltrainer Fabio Cannavaro teilte seine umfangreiche internationale Erfahrung und gab den Jugendtrainern Ratschläge zur Vorbereitung der Spieler auf den Profifußball.

2027: Zwei historische Turniere in Usbekistan

Der wichtigste Punkt der Diskussionen war der Vorbereitungsprozess auf die großen Fußballturniere, die 2027 im Land stattfinden werden:

Mai – U-17 Asienmeisterschaft: Die organisatorisch einwandfreie Durchführung dieser Kontinentalmeisterschaft in Usbekistan und der Kampf der Mannschaft um den Titel wurden als Hauptaufgaben festgelegt.

September-Oktober – U-20 Weltmeisterschaft: Es wurde darauf hingewiesen, dass die Vorbereitung auf die Jugend-WM im eigenen Land auf staatlicher Ebene höchste Priorität genießt und für die Nationalmannschaft Bedingungen auf höchstem Niveau geschaffen werden.

Zum Abschluss der Sitzung wurden allen Teams klare Aufgaben zugewiesen und systematische Maßnahmen zur Schaffung einer starken Reservebasis für die Nationalmannschaft sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des usbekischen Fußballs auf der Weltbühne definiert.