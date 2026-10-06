Das renommierte Portal für den internationalen Fußballmarkt und Statistiken, Transfermarkt, hat ein Ranking der bestbezahlten Nationaltrainer der Welt veröffentlicht. In dieser Liste findet sich der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, in den Top 5 weltweit wieder – das Portal schätzt sein jährliches Nettogehalt auf 4 Millionen Euro. Dies sorgte unmittelbar nach Veröffentlichung der Infografik für hitzige Diskussionen in der lokalen und internationalen Sportwelt.

Unter Weltstars: Cannavaro in den Top 5

Den veröffentlichten Daten zufolge belegt der italienische Experte den 5. Platz im weltweiten Ranking:

Spitzenreiter der Liste:

Trotz der sensationellen Zahlen des internationalen Portals wirft die praktische Seite der Angelegenheit ernsthafte Zweifel auf:

Fehlende offizielle Bestätigung:

Der usbekische Fußballverband (UFA) hat die finanziellen Bedingungen des Vertrags mit dem italienischen Trainer sowie die genaue Gehaltshöhe nie offiziell bekannt gegeben; Cannavaros persönliches Dementi:

Fabio Cannavaro selbst hatte zuvor Berichte über ein „Jahresgehalt von 4 Millionen Euro“ persönlich dementiert und erklärt, dass diese Informationen weit von der Wahrheit entfernt seien; Schätzungen von Transfermarkt:

Internationale Analyse-Websites stützen sich bei der Erstellung solcher Gehaltsrankings oft nicht auf offizielle Vertragsdaten, sondern auf Vermutungen in den Medien oder Berechnungen des Gesamtbudgets für den gesamten Trainerstab. Auch wenn das Gehalt von 4 Millionen Euro nicht offiziell bestätigt ist, zeigt die Nennung des Trainers der usbekischen Nationalmannschaft in einer Reihe mit den größten Stars des Weltfußballs erneut das hohe internationale Interesse an unserem Nationalteam.

Garchi 4 million yevrolik maosh rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston terma jamoasi ustozining jahon futbolining ko‘zga ko‘ringan yulduz murabbiylari bilan bir qatorda e’tirof etilishi milliy jamoamizga bo‘lgan xalqaro qiziqish qay darajada yuqori ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda.