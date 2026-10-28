Im Rahmen des 3. Spieltags der AFC Champions League Elite empfing in einem der zentralen Duelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten der lokale Shabab Al Ahli den berühmten iranischen Klub Esteghlal . Die aus Teheran, bei denen usbekische Legionäre unter Vertrag stehen, taten sich auswärts schwer und unterlagen mit 0:2.

Das Schicksal der Partie entschied sich in der zweiten Halbzeit: Die Tore von Mateusao und Juan Alvina sicherten dem VAE-Klub wichtige 3 Punkte und brachten sie in der Tabelle nach oben.

Leistung der usbekischen Legionäre und Spielverlauf

Die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft, die das Trikot von Esteghlal Teheran tragen, kamen in dieser Begegnung zu unterschiedlichen Einsatzzeiten:

Ashurmatov im Abwehrzentrum: Der Verteidiger Rustam Ashurmatov stand in der Startelf, absolvierte die vollen 90 Minuten und war maßgeblich an der Abwehr der gegnerischen Angriffe beteiligt.

Späte Einwechslung von Masharipov: Einer der Leistungsträger des Teams, Jaloliddin Masharipov, begann das Spiel auf der Bank und wurde erst in der 86. Minute eingewechselt, als der Spielstand bereits 2:0 lautete.

Die entscheidenden Treffer der Gastgeber: Shabab Al Ahli eröffnete in der 69. Minute durch einen präzisen Schuss von Mateusao den Torreigen, in der 84. Minute setzte Juan Alvina mit dem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

Tabellensituation und Spielstatistik

Wettbewerb und Phase: AFC Champions League Elite, 3. Spieltag;

Endstand: Shabab Al Ahli — Esteghlal 2:0;

Tore: Mateusao (69.), Juan Alvina (84.);

Aufstellung Esteghlal: Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86.), Asani, Goudarzi, Saharhizan, Gholizadeh (Koushki, 82.);

Punkte und Tabellenplatzierung: Nach diesem Sieg erhöhte Shabab Al Ahli sein Punktekonto auf 9 und kletterte auf den 2. Tabellenplatz; Esteghlal rutschte mit 6 Punkten auf den 5. Rang ab.

Diese Niederlage verhinderte, dass der iranische Klub zur Tabellenspitze aufschließt, und verdeutlichte dem Trainerstab die Notwendigkeit taktischer Anpassungen vor den kommenden Spieltagen.