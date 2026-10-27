Sadiq Khan: „73 Tore – Kane ist nun offiziell einer der Größten aller Zeiten“

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Sadiq Khan: „73 Tore – Kane ist nun offiziell einer der Größten aller Zeiten“

Ein lang ersehntes, großartiges Ereignis in der Geschichte des englischen Fußballs ist eingetreten: Der Stürmer des FC Bayern und Kapitän der englischen Nationalmannschaft Harry Kane im Jahr 2026 Ballon d'Or ist der offizielle Gewinner der Auszeichnung. Er ging als erster englischer Spieler in die Geschichte ein, der diese prestigeträchtige Trophäe 25 Jahre nach dem Erfolg von Michael Owen im Jahr 2001 gewinnen konnte.

Anlässlich dieses Sieges gratulierte der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, seinem berühmten Landsmann herzlich und würdigte seine phänomenalen Leistungen in der vergangenen Saison.

„73 Tore und eine magische Nacht“: Die leidenschaftliche Botschaft des Londoner Bürgermeisters

Sadiq Khan äußerte sich auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen begeistert über den Status von Harry Kane, nicht nur in der Hauptstadt, sondern im Weltfußball:

  • Eine verdiente Anerkennung: „Ich bin unendlich stolz darauf, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und in London geborene Harry Kane den Ballon d'Or gewonnen hat. Nach seinem herausragenden Spiel im Trikot von Verein und Nationalmannschaft sowie seinen 73 erzielten Toren ist dies eine gerechte und verdiente Anerkennung.“

  • Unvergesslicher Sieg im Aztekenstadion: „Wer könnte seine Heldentaten bei der Weltmeisterschaft im Sommer vergessen, insbesondere das Siegtor gegen Mexiko in jener magischen Nacht im legendären Aztekenstadion?“

  • Der Größte aller Zeiten: „Kane ist nicht nur eine Legende von Tottenham und der englischen Nationalmannschaft, sondern gehört nun offiziell zu den größten Spielern der Fußballgeschichte“, betonte der Bürgermeister.

Historisches Symbol nach 70 Jahren: Preisverleihung erstmals in London

Die diesjährige Ballon d'Or-Zeremonie war mit einer Reihe symbolischer Ereignisse verbunden:

  • Die Tradition von Sir Stanley Matthews: Der allererste Gewinner des Ballon d'Or war die englische Legende Sir Stanley Matthews; dass die Zeremonie 70 Jahre später zum ersten Mal in der Geschichte in London stattfand und ein englischer Kapitän gewann, hatte eine besondere symbolische Bedeutung.

  • Die lang erwartete Trophäe für englische Spieler: Nach dem Pokal, der 2001 an Michael Owen überreicht wurde, hatte ein Vierteljahrhundert lang kein englischer Spieler mehr dieses Niveau erreicht.

  • Saisonrekord: Die 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft bewiesen eindeutig, dass Harry Kane nicht nur in Europa, sondern weltweit der produktivste Stürmer ist.

Harry Kanes Eroberung des Ballon d'Or ist das Ergebnis seiner jahrelangen harten Arbeit, seiner hohen Professionalität und seines Status als moderner Gipfel des englischen Fußballs, der für immer in die Geschichte des Sports eingegangen ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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