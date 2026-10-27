Wichtige Nachricht von Berdiyev an die Nasaf-Fans: Gegen Kuwait SC zählt nur ein Sieg

Während die AFC Champions League 2 in eine entscheidende Phase eintritt, bereitet sich der Klub Nasaf aus Qarshi auf eine wichtige Begegnung vor. Eines der derzeit führenden Teams aus Usbekistan empfängt den kuwaitischen Klub Kuwait SC auf heimischem Boden. Cheftrainer Roziqul Berdiyev fordert von seinen Spielern vor dem anstehenden Duell nicht nur gewöhnlichen Einsatz, sondern die volle Mobilisierung aller Kräfte für den Sieg.

Der Trainer betonte, dass sich die Mannschaft ernsthaft auf das Spiel vorbereitet habe. Die Stärken des Gegners wurden analysiert, und einigen Spielern wurde die Möglichkeit gegeben, vor dem wichtigen Spiel neue Kraft zu tanken. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, diese Vorbereitung in ein Ergebnis auf dem Platz umzusetzen.

Berdiyev stellte klar: „Nur ein Sieg stellt uns zufrieden“

Nasaf-Cheftrainer Roziqul Berdiyev sprach auf der Pressekonferenz über die Vorbereitung des Teams und die Bedeutung des kommenden Spiels. Aus seinen Worten lässt sich schließen, dass dieses Duell für die Mannschaft aus Qarshi weitaus wichtiger ist als ein gewöhnliches Spiel.

— Wir haben unsere Vorbereitung wie gewohnt durchgeführt. Nach dem letzten Spiel haben wir versucht, die Jungs zu regenerieren und auf die bevorstehende Begegnung vorzubereiten. Wir haben den Spielern Informationen über unseren Gegner gegeben. Ich denke, die Jungs sind in jeder Hinsicht bereit für dieses Spiel.

— Das morgige Spiel ist eines der entscheidenden. Es ist eine wichtige Begegnung, deshalb ist unsere Vorbereitung ernst. Wenn wir für den Sieg 100 Prozent brauchen, müssen wir uns sogar noch mehr anstrengen, sagte der Trainer.

Berdiyev ist der Meinung, dass die Mannschaft eine Phase des Wettbewerbs erreicht hat, in der jeder Punkt an Bedeutung gewinnt. Da das Ziel das Weiterkommen aus der Gruppe ist, müssen die Aktionen auf dem Platz mit einem konkreten Ergebnis enden.

Der Trainer sagte, es sei noch zu früh, die Chancen von Nasaf auf das Weiterkommen in Prozent zu bewerten. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass das Sammeln von Punkten notwendig sei, um das wichtige Ziel zu erreichen.

Welche Aspekte von Kuwait SC sind gefährlich?

Eine der Hauptaufgaben für das Team aus Qarshi ist es, den Spielstil des Gegners richtig zu verstehen und geeignete Maßnahmen gegen dessen Stärken zu ergreifen. Berdiyev beschrieb Kuwait SC als einen Gegner, den man gut kennt.

Ihm zufolge sind beide Mannschaften in den letzten zwei Jahren aufeinandergetroffen. Einige Spieler, die an diesen Begegnungen teilgenommen haben, stehen auch jetzt noch im Kader des kuwaitischen Klubs. Dies gibt dem Trainerstab von Nasaf eine gewisse Erfahrung bei der Einschätzung der gegnerischen Möglichkeiten.

— Wir kennen den Gegner sehr gut. Wir haben in den letzten zwei Jahren gegen sie gespielt. Es gibt immer noch Spieler aus jenem Kader, die gegen uns gespielt haben. Tatsächlich ist dies eine erfahrene Mannschaft. Sie gelten als Spitzenklub ihres Landes. Das Team steht in seiner Meisterschaft auf dem ersten Platz. In den letzten Runden haben sie ihre Gegner mit hohen Ergebnissen besiegt, sagte Berdiyev.

Der Trainer betonte, dass Kuwait SC nicht nur über erfahrene Spieler, sondern auch über gute Legionäre verfügt. Die Mannschaft setzt im Angriff auf Schnelligkeit und technisches Können und hat auch bei der Spielorganisation ein gewisses Niveau erreicht.

Dass der Gegner bereits drei Tage früher in Qarshi eingetroffen ist und hier trainiert, um sich an das lokale Klima anzupassen, wurde ebenfalls auf der Pressekonferenz erwähnt.

Welcher Plan wurde gegen die schnellen Stürmer vorbereitet?

Berdiyev nannte die schnellen und technisch versierten Spieler in der Angriffsreihe als einen der gefährlichsten Aspekte von Kuwait SC.

— Der Gegner hat ziemlich schnelle und technisch versierte Spieler. Das Spiel der Mannschaft ist darauf ausgerichtet. In der Angriffsreihe spielen qualifizierte, schnelle Akteure. Wir haben dies als eine der Stärken des Gegners identifiziert. Wir haben den Jungs davon erzählt, und ich denke, unsere Spieler werden diesen Aspekten ebenfalls ernsthafte Aufmerksamkeit schenken, sagte der Nasaf-Coach.

Das bedeutet, dass für das Team aus Qarshi in der kommenden Begegnung Disziplin in der Defensive, das rechtzeitige Stoppen gegnerischer Angriffe und die Vermeidung gefährlicher Situationen von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig wird es nicht ausreichen, sich gegen das schnelle Spiel des Gegners nur zu verteidigen: Nasaf muss auch seine eigenen Chancen effektiv nutzen.

Wurden Muhitdinov und Shala vor dem wichtigen Spiel geschont?

Auf der Pressekonferenz wurde auch gefragt, warum Sharof Muhitdinov und Adenis Shala in der letzten Runde erst von der Bank kamen. Journalisten interessierten sich dafür, ob diese Entscheidung im Hinblick auf das kommende Spiel getroffen wurde.

Berdiyev antwortete scherzhaft auf die Frage. Er sagte, dass darüber bereits an jenem Tag gesprochen wurde, aber die Journalisten, die nicht an der Pressekonferenz teilgenommen hatten, seien nicht informiert gewesen.

— Genau so ist es. Sie waren an jenem Tag nicht bei der Pressekonferenz dabei, damals hatte ich alles erklärt, Sie waren nicht informiert. Im Fußball ist es so: Wenn man ein Training verpasst, bleibt man zurück. Natürlich ist das ein Scherz, sagte der Trainer.

Berdiyev erklärte, dass nicht nur Muhitdinov und Shala, sondern auch andere Spieler geschont wurden, um ihre Kräfte zu sparen.

— Ich denke, dass sie morgen in guter Verfassung sein werden und der Mannschaft helfen können, fügte er hinzu.

Diese Situation zeigt, wie wichtig es ist, die körperliche Verfassung der Spieler vor wichtigen Begegnungen zu erhalten und den Kader effektiv einzusetzen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Fähigkeiten von Muhitdinov, Shala und anderen Spielern auf dem Platz entfalten werden.

Versprechen von Oybek Rustamov an die Fans: „Wir sind zu 100 Prozent bereit“

Auch Nasaf-Spieler Oybek Rustamov nahm an der Pressekonferenz teil. Er drückte sein Vertrauen in die Bereitschaft der Mannschaft für das kommende Spiel aus und betonte, dass man die Absicht habe, die Fans glücklich zu machen.

— So Gott will, sind wir zu 100 Prozent auf das morgige Spiel vorbereitet. Wenn es der Schicksal will, werden wir unsere Fans morgen glücklich machen, sagte Rustamov.

Der Spieler sagte auch, dass die Teilnahme an der AFC Champions League der Traum eines jeden Spielers sei. Seiner Meinung nach sei Aufregung bei solchen Wettbewerben natürlich, aber sobald man auf dem Platz stehe, verschwinde dieses Gefühl allmählich und die Spieler konzentrierten sich voll auf das Spiel.

Rustamov bewertete auch den Wettbewerb in der usbekischen Superliga als hoch. Er betonte, dass es in der nationalen Meisterschaft keine schwachen Mannschaften gebe und der Unterschied zwischen den Teams hauptsächlich in Können und Niveau liege.

Der Spieler unterstützte die Meinung seines Trainers und merkte an, dass die Mannschaft in eine Phase wichtiger Spiele eingetreten sei und das Hauptziel darin bestehe, zu gewinnen und die Fans zu erfreuen.

Für Nasaf zählen jetzt keine Ausreden mehr, sondern Ergebnisse

In dieser Begegnung im Rahmen der AFC Champions League 2 wartet keine leichte Aufgabe auf Nasaf. Die Erfahrung des kuwaitischen Klubs, die Ergebnisse in der Meisterschaft und die schnellen Stürmer zeigen, dass der Gegner eine ernsthafte Kraft darstellt.

Dennoch signalisiert das Team aus Qarshi, dass es sich gründlich auf das Duell vorbereitet hat. Die Regeneration der Spieler, die Analyse des Gegners und das Schonen einiger Leistungsträger vor dem wichtigen Spiel – all dies zeugt von einem ernsthaften Ansatz für die Begegnung.

Das Wichtigste ist, dass Roziqul Berdiyev das Ziel klar definiert hat: Nasaf ist nur mit einem Sieg zufrieden. Oybek Rustamov versprach, dass die Mannschaft alles daransetzen werde, die Fans glücklich zu machen.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Spielfeld in Qarshi. Der vom Trainerstab erarbeitete Plan, die Disziplin der Spieler auf dem Platz und die Unterstützung der Fans könnten von entscheidender Bedeutung sein. Nasaf steht vor einer wichtigen Aufgabe: die Chancen effektiv zu nutzen, um den Sieg zu kämpfen und die notwendigen Punkte für das Ziel des Weiterkommens aus der Gruppe zu holen.