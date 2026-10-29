40 km Rennen auf dem Wasser: Chinesischer Motorradfahrer bricht physikalische Gesetze und stellt Rekord auf

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40 km Rennen auf dem Wasser: Chinesischer Motorradfahrer bricht physikalische Gesetze und stellt Rekord auf

In China hat ein Extremsport-Enthusiast ein wahrhaft sensationelles Ergebnis beim Fahren eines herkömmlichen Motorrads auf der Wasseroberfläche erzielt. Auf einem speziell modifizierten Zweirad glitt er über das Wasser und legte dabei ganze 40,74 Kilometer zurück, womit er offiziell einen neuen Weltrekord aufstellte.

Der bisherige Höchstwert in dieser Disziplin lag bei 31,8 Kilometern. Der neue Rekord übertraf das vorherige Ergebnis nicht nur um fast 9 Kilometer, sondern bewies auch, dass Geschwindigkeit und Gleichgewicht bei der komplexen Aquaplaning-Technik über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden können.

Wie wurde der Rekord auf den Wellen erreicht?

Die Videoaufnahmen zeigen die Technik und die wichtigen Details dieses einzigartigen Stunts deutlich:

  • Motorradkonstruktion und Skisystem: Unter dem Vorderrad des Motorrads wurde eine spezielle Skivorrichtung angebracht, die verhinderte, dass das Fahrzeug in das Wasser eintaucht;

  • Hinterrad und hohe Geschwindigkeit: Das Hinterrad des Motorrads erzeugte durch spezielle, für die Fortbewegung im Wasser konzipierte Reifen kontinuierlich starken Druck, stieß das Wasser nach hinten und hielt so den Vortrieb aufrecht;

  • Absolute Balance: Die Aufrechterhaltung des Aquaplaning-Zustands auf dem Wasser erfordert vom Fahrer sekündliche maximale Konzentration und körperliche Kraft – ein kurzzeitiger Abfall der Geschwindigkeit hätte dazu führen können, dass das Motorrad sofort versinkt;

  • Distanz auf der Seeoberfläche: Dieser Rekord, der auf einem ruhigen Gewässer in der Natur aufgestellt wurde, wurde von zahlreichen Zuschauern am Ufer und Veranstaltungsteilnehmern mit Applaus begleitet.

Von 31,8 km auf 40,74 km: Das extreme Ziel

Diese Art von Extremdarbietungen stellt die Grenzen der Ingenieurskunst und der Ausdauer des Sportlers auf die Probe:

  • Ausmaß der Distanz: Über 40 Kilometer ohne Unterbrechung auf dem Wasser zurückzulegen, ist nicht nur eine enorme Belastung für den Motor, sondern auch eine große Beanspruchung für die Gelenke und Muskeln des Fahrers;

  • Offizielle Anerkennung des Ergebnisses: Experten bewerten diese Leistung als die längste kontinuierliche hydrodynamische Bewegung an der Schnittstelle von Wassersport und Motorsport.

Dieser ungewöhnliche Erfolg hat ein neues Kapitel in der Geschichte des Wassersports aufgeschlagen und gezeigt, dass man mit moderner Ingenieurskunst selbst die komplexesten Elemente bezwingen kann.

WeltrekordExtremsportMotorsportAquaplaningChina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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