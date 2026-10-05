Skandal bei den Asienspielen: Chinesischer Kommentator beschuldigt usbekischen Betreuer

Nach einem hart umkämpften Spiel um die Bronzemedaille im Männerfußball bei den Asienspielen kam es zu einem großen Eklat. In einem dramatischen Duell um den dritten Platz setzte sich die chinesische U-23-Nationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Usbekistan U-23 durch und sicherte sich den Podestplatz.

Doch die hitzige Auseinandersetzung auf dem Spielfeld nach dem Schlusspfiff sorgt in der Fußballwelt beider Länder für heftige Diskussionen. Der bekannte chinesische Sportkommentator und Blogger Dun Lu veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video, in dem er behauptet, dass ein Mitglied der usbekischen Delegation nach dem Spiel den chinesischen Stürmer Zhang Yuning körperlich angegriffen habe.

„Er hat mich gewürgt“: Die Anschuldigungen des chinesischen Kommentators

In dem von Dun Lu verbreiteten Video schildert er die Details der Massenauseinandersetzung, die nach Spielende zwischen den beiden Teams ausbrach:

„Nach dem Spiel kam ein Mitarbeiter der usbekischen Delegation auf Zhang Yuning zu und würgte ihn direkt am Hals. Das war ein absolutes Fehlverhalten! Zhang wollte zunächst scharf reagieren, besann sich aber im letzten Moment und blieb ruhig. Daraufhin kam es zu einer großen Massenauseinandersetzung zwischen den Spielern und dem Trainerstab beider Seiten. Zhang zeigte auf seinen Hals und beschwerte sich bei den Umstehenden mit den Worten ‚Er hat mich gewürgt‘, woraufhin er sofort den Schiedsrichter suchte, um sich zu beschweren.“

Die Ignoranz des Schiedsrichters und der Protest hinter den Kulissen

Der chinesische Journalist merkt an, dass der Stürmer, der behauptet, verletzt worden zu sein, auch bei den Schiedsrichtern kein Gehör fand:

Falsche Adresse: Zhang Yuning wandte sich zunächst an eine andere offizielle Person in Schiedsrichterkleidung, stellte jedoch fest, dass es sich nicht um den Hauptschiedsrichter handelte;

Die Reaktion des Hauptschiedsrichters: Obwohl der Spieler den eigentlichen Hauptschiedsrichter fand, ihm die Spuren am Hals zeigte und die Situation erklärte, zog es der Unparteiische vor, nicht einzugreifen, um weitere Spannungen auf dem Platz zu vermeiden, und forderte den Spieler auf, das Spielfeld zu verlassen;

Fortsetzung des Protests: Da keine Maßnahmen vom Schiedsrichter ergriffen wurden, setzte der chinesische Spieler seine Proteste gegen die Vertreter der usbekischen Mannschaft fort.

Dun Lu beendete seine Ausführungen in einem offen provokanten Ton: „Wie dem auch sei, der Sieg gehört uns. Wie schwer und schmerzhaft es für die Verlierer war, wissen sie selbst am besten“, so sein Fazit.

Ob der Olympische Rat Asiens (OCA) oder das Disziplinarkomitee der AFC eine offizielle Untersuchung einleiten und organisatorische Maßnahmen ergreifen werden, bleibt vorerst offen.