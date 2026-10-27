Triumph in der Formel 1: Antonelli feiert sensationellen Sieg beim Großen Preis der USA in Austin

Auf dem berühmten Circuit of the Americas in Austin endete die 18. Etappe der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 – der Große Preis der USA – mit einem hart umkämpften und überraschenden Ergebnis.

Der junge italienische Pilot des Mercedes-Teams, der von der Pole-Position startete, Andrea Kimi Antonelli, zeigte während des gesamten Rennens Nervenstärke und hohe Geschwindigkeit und sicherte sich einen der glanzvollsten Siege seiner Karriere. Der zweite Platz ging an den Ferrari-Führer Charles Leclerc, während der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen das Podium komplettierte.

Helden und Wendepunkte beim Großen Preis der USA

Der intensive Kampf vom Start bis zur letzten Runde bot den Fans große Spannung:

Antonellis totale Dominanz: Kimi Antonelli, der von der Pole-Position startete, übernahm sofort die Führung und überquerte trotz des ständigen Drucks seiner Konkurrenten als Erster die Ziellinie.

Kampf um das Podium: Charles Leclerc (Ferrari) sicherte sich den 2. Platz und holte wichtige Punkte für sein Team, während Max Verstappen (Red Bull) dank seiner Erfahrung den 3. Platz belegte.

Hamilton knapp am Podium vorbei: Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der derzeit für Ferrari fährt, zeigte ein sehr aktives Rennen, musste sich am Ende jedoch mit dem vierten Platz begnügen.

Verlierer und Unfälle: Für einige Piloten endete das Rennen in Austin vorzeitig – Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) und Oliver Bearman (Haas) konnten das Rennen aufgrund verschiedener technischer Probleme und Zwischenfälle nicht beenden.

Großer Preis der USA: Top-19-Fahrerliste

Platzierungen und Team-Ergebnisse am Ende des Rennens:

1. Platz: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Rennsieger

2. Platz: Charles Leclerc (Ferrari)

3. Platz: Max Verstappen (Red Bull)

4. Platz: Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Platz: Lando Norris (McLaren)

6. Platz: Isack Hadjar (Red Bull)

7. Platz: Oscar Piastri (McLaren)

8. Platz: George Russell (Mercedes)

9. Platz: Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Platz: Pierre Gasly (Alpine)

11.–15. Platz: Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

16.–19. Platz: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Pérez (Cadillac)

Kimi Antonellis Sieg in Austin ist einer der wichtigsten Erfolge der Saison für das Mercedes-Lager und beweist erneut, dass die junge Generation absolut auf Augenhöhe mit den Spitzenreitern der Meisterschaft kämpfen kann.