Triumph in der Formel 1: Antonelli feiert sensationellen Sieg beim Großen Preis der USA in Austin

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Triumph in der Formel 1: Antonelli feiert sensationellen Sieg beim Großen Preis der USA in Austin

Auf dem berühmten Circuit of the Americas in Austin endete die 18. Etappe der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 – der Große Preis der USA – mit einem hart umkämpften und überraschenden Ergebnis.

Der junge italienische Pilot des Mercedes-Teams, der von der Pole-Position startete, Andrea Kimi Antonelli, zeigte während des gesamten Rennens Nervenstärke und hohe Geschwindigkeit und sicherte sich einen der glanzvollsten Siege seiner Karriere. Der zweite Platz ging an den Ferrari-Führer Charles Leclerc, während der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen das Podium komplettierte.

Helden und Wendepunkte beim Großen Preis der USA

Der intensive Kampf vom Start bis zur letzten Runde bot den Fans große Spannung:

  • Antonellis totale Dominanz: Kimi Antonelli, der von der Pole-Position startete, übernahm sofort die Führung und überquerte trotz des ständigen Drucks seiner Konkurrenten als Erster die Ziellinie.

  • Kampf um das Podium: Charles Leclerc (Ferrari) sicherte sich den 2. Platz und holte wichtige Punkte für sein Team, während Max Verstappen (Red Bull) dank seiner Erfahrung den 3. Platz belegte.

  • Hamilton knapp am Podium vorbei: Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der derzeit für Ferrari fährt, zeigte ein sehr aktives Rennen, musste sich am Ende jedoch mit dem vierten Platz begnügen.

  • Verlierer und Unfälle: Für einige Piloten endete das Rennen in Austin vorzeitig – Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) und Oliver Bearman (Haas) konnten das Rennen aufgrund verschiedener technischer Probleme und Zwischenfälle nicht beenden.

Großer Preis der USA: Top-19-Fahrerliste

Platzierungen und Team-Ergebnisse am Ende des Rennens:

  • 1. Platz: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Rennsieger

  • 2. Platz: Charles Leclerc (Ferrari)

  • 3. Platz: Max Verstappen (Red Bull)

  • 4. Platz: Lewis Hamilton (Ferrari)

  • 5. Platz: Lando Norris (McLaren)

  • 6. Platz: Isack Hadjar (Red Bull)

  • 7. Platz: Oscar Piastri (McLaren)

  • 8. Platz: George Russell (Mercedes)

  • 9. Platz: Liam Lawson (Racing Bulls)

  • 10. Platz: Pierre Gasly (Alpine)

  • 11.–15. Platz: Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

  • 16.–19. Platz: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Pérez (Cadillac)

Kimi Antonellis Sieg in Austin ist einer der wichtigsten Erfolge der Saison für das Mercedes-Lager und beweist erneut, dass die junge Generation absolut auf Augenhöhe mit den Spitzenreitern der Meisterschaft kämpfen kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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