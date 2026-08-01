Historisches Rennen am Issyk-Kul: Die «Formel 1 des Wassers» hat begonnen (Foto)

Am Ufer des Issyk-Kul in Kirgisistan hat zum ersten Mal in der Geschichte Zentralasiens eine Etappe der F1H2O-Weltmeisterschaft im Motorbootrennsport begonnen. Der Große Preis von Kirgisistan mit Booten, die Geschwindigkeiten von über 220 Kilometdern pro Stunde erreichen, hat sich zu einem der größten Sportereignisse der Region entwickelt.

An der feierlichen Eröffnungszeronie des Wettbewerbs nahmen die Staatschefs der zentralasiatischen Länder teil. Der Präsident Usbekistans Shavkat Mirziyoyev verfolgte gemeinsam mit seiner Ehefrau die Qualifikationsläufe der Sportler.

Historischer Wettbewerb am Issyk-Kul

Der Große Preis von Kirgisistan ist die zweite Etappe der F1H2O-Weltmeisterschaft in der Saison 2026. Der Wettbewerb wird vom 31. Juli bis zum 2. August am Ufer des Issyk-Kul ausgetragen. Dies ist die erste Etappe dieser Meisterschaft nicht nur in Kirgisistan, sondern in ganz Zentralasien.

Den vorgelegten Informationen zufolge nahmen an der Eröffnungszeremonie teil:

Der Präsident Usbekistans Shavkat Mirziyoyev;

der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew;

der Präsident Kirgisistans, Sadyr Dschaparow;

der Präsident Tadschikistans, Emomali Rachmon.

Die Staatsoberhäupter gratulierten den Sportlern sowie den Gästen des Wettbewerbs und wünschten ihnen viel Erfolg.

Die Anwesenheit hochrangiger Gäste bei dieser Veranstaltung zeigt, dass das Rennen eine Bedeutung hat, die über einen gewöhnlichen sportlichen Wettbewerb hinausgeht. Durch dieses Event demonstriert Kirgisistan seine sportlichen, touristischen und investiven Möglichkeiten auf internationaler Ebene.

Warum nennt man sie die «Formel 1 des Wassers»?

F1H2O ist eine Weltmeisterschaft, die zwischen speziellen Hochgeschwindigkeitsbooten ausgetragen wird. Der Wettbewerb wird unter der Schirmherrschaft des Internationalen Motorbootverbandes UIM organisiert.

Es ist kein Zufall, dass sie als «Formel 1 des Wassers» bezeichnet wird. Die Piloten bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche, bewältigen enge Kurven, kämpfen Kopf an Kopf mit Konkurrenten und treffen Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunde.

Die Schnellboote können Geschwindigkeiten von bis zu 220–250 Kilometern pro Stunde erreichen. Daher erfordert der Sport von den Athleten nicht nur Können, sondern auch höchste Konzentration, körperliche Ausdauer und enorme Reaktionsschnelligkeit.

Eine kleine Welle auf der Wasseroberfläche oder ein winziger Fehler in der Steuerung können das Rennergebnis maßgeblich beeinflussen. In dieser Hinsicht gilt diese Sportart als einer der komplexesten und gefährlichsten Geschwindigkeitswettbewerbe der Welt.

Warum ist die Qualifikation wichtig?

Shavkat Mirziyoyev verfolgte gemeinsam mit seiner Ehefrau das Qualifikationsrennen der Sportler.

Die Qualifikationsphase findet vor dem Hauptrennen statt und bestimmt, von welcher Startposition die Teilnehmer ins Rennen gehen. Der Sportler mit der besten Zeit sichert sich die günstigste Startposition im Hauptwettkampf.

Im Motorbootrennsport ist es besonders wichtig, aus den vorderen Reihen zu starten. Denn die von den vorderen Booten erzeugten starken Wellen können die Geschwindigkeit und das Gleichgewicht der nachfolgenden Teilnehmer beeinträchtigen.

Aus diesem Grund kann jede Sekunde in der Qualifikation über das Schicksal des Hauptrennens entscheiden.

Wie stellen die Hochgebirgsbedingungen die Sportler auf die Probe?

Der Issyk-Kul liegt 1607 Meter über dem Meeresspiegel. Er gilt als der am höchsten gelegene Austragungsort in der Geschichte der Meisterschaft.

In großer Höhe ist die Luftdichte geringer. Dies kann sich auf den Bootmotor, dessen Beschleunigung und die technischen Einstellungen auswirken.

Daher müssen die Teams:

die Motorleistung an die lokalen Bedingungen anpassen;

die Balance des Bootes korrekt einstellen;

die Richtung von Wind und Wellen berücksichtigen;

die körperliche Verfassung des Sportlers überwachen.

Obwohl die Umgebung des Issyk-Kul mit ihren Hochgebirgen dem Wettbewerb eine einmalige Kulisse verleiht, stellt sie die Sportler auch vor zusätzliche Herausforderungen.

Was steht auf dem dreitägigen Programm?

Der Große Preis von Kirgisistan dauert drei Tage. Das offizielle Programm umfasst freie Trainings, Qualifikationsläufe, Kurzstreckenrennen und den Haupt-Grand-Prix.

Während der Trainings überprüfen die Teams den technischen Zustand der Boote, erkunden die Wasserstrecke und wählen die optimalste Fahrlinie.

Nach der Qualifikation messen sich die Sportler in Kurzrennen. Der entscheidende Teil des Wettbewerbs – das Hauptrennen des Großen Preises von Kirgisistan – ist für den 2. August angesetzt.

Nach Abschluss des Rennens findet die Siegerehrung für die Gewinner und Medaillengewinner statt.

Eine neue touristische Chance für Kirgisistan

Der Issyk-Kul gilt dank seiner Natur, Berglandschaften und klarem Wasser als einer der beliebtesten Erholungsorte Zentralasiens. Die Austragung einer F1H2O-Etappe bringt einen neuen Zweig in die Region: den Sporttourismus.

Ein solches internationales Turnier kann:

ausländische Touristen nach Kirgisistan locken;

die Nachfrage nach Hotel- und Gastronomiedienstleistungen steigern;

neue Möglichkeiten für lokale Unternehmer schaffen;

den Issyk-Kul auf die Weltkarte des Sports bringen.

Auch die kirgisische Regierung hat betont, dass die Meisterschaft das touristische und investive Potenzial des Landes der Weltöffentlichkeit präsentieren wird.

Auch die ökologische Sicherheit im Fokus

Da der Issyk-Kul ein einzigartiges Naturgebiet ist, erregte auch die Umweltauswirkungen des Wettbewerbs die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

Nach Angaben der zuständigen Behörden in Kirgisistan wurden die Dokumente zur Umweltverträglichkeitsprüfung vor der Meisterschaft einer staatlichen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen, die ein positives Ergebnis lieferte.

Dennoch wird von den Organisatoren Folgendes verlangt:

das Auslaufen von Kraftstoff und Betriebsstoffen ins Wasser zu verhindern;

Abfälle rechtzeitig zu sammeln;

die natürliche Umwelt am Ufer zu schützen;

das Gebiet nach dem Wettbewerb zu säubern.

Der wahre Erfolg des Wettbewerbs wird nicht nur an einem spektakulären Rennen gemessen, sondern auch daran, dass er ohne Schäden für die Natur des Issyk-Kul organisiert wurde.

Fazit

Die Austragung des Großen Preises von Kirgisistan am Issyk-Kul war ein historisches Ereignis für den zentralasiatischen Sport. Die zum ersten Mal in der Region organisierte „Formel 1 des Wassers“ vereinte hohe Geschwindigkeit, komplexe Technik und unvergleichliche Berglandschaften an einem Ort.

Die Teilnahme der Staatsoberhäupter an der Eröffnungszeremonie zeigte zudem, dass die Veranstaltung neben dem Sport auch eine hohe politische und touristische Bedeutung hat.

Nun richtet sich die Hauptaufmerksamkeit auf das entscheidende Rennen: Welche Bedingungen am Issyk-Kul, enge Kurven und Geschwindigkeiten von über 220 km/h werden welchen Piloten zum historischen Sieg führen?

Glauben Sie, dass solche internationalen Wettbewerbe den Sporttourismus in Zentralasien ankurbeln können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Liebsten!