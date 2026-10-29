Überraschender Trainerwechsel bei Juventus bevorstehend: Kommen Conte oder Deschamps für Spalletti?

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Überraschender Trainerwechsel bei Juventus bevorstehend: Kommen Conte oder Deschamps für Spalletti?

In der italienischen Serie A könnte ein unerwarteter Trainerwechsel bevorstehen. Laut einem Bericht der renommierten italienischen Zeitung La Stampa prüft die Führung von Juventus Turin aufgrund unbefriedigender Ergebnisse ernsthaft eine Trennung von Cheftrainer Luciano Spalletti.

Am 28. Oktober verlor Juventus im Rahmen des 9. Spieltags der italienischen Meisterschaft auswärts gegen Genua mit 0:2. Nach diesem Misserfolg fiel die „Alte Dame“ auf den 8. Tabellenplatz zurück, was die Geduld der Vereinsführung erschöpft hat.

Wer sind die Hauptkandidaten für die Nachfolge von Spalletti?

Die Turiner Führung hat zwei erfahrene und bekannte Experten für den Trainerposten in die engere Wahl gezogen:

  • Die Option Antonio Conte: Der ehemalige Trainer des Vereins, der Juventus zurück in die Erfolgsspur führte, gilt als einer der Hauptkandidaten, um das Team mental und physisch schnell wieder aufzubauen.

  • Erste Kontakte zu Didier Deschamps: Auch der Name des ehemaligen französischen Nationaltrainers Didier Deschamps tauchte auf der Liste auf. Es wird berichtet, dass Vertreter des Vereins bereits erste Kontakte über Mittelsmänner aufgenommen haben.

  • Die Antwort des Experten: Berichten zufolge hat Deschamps über Mittelsmänner signalisiert, dass er bereit ist, den Turiner Spitzenklub zu übernehmen und Verhandlungen aufzunehmen.

Die aktuelle Krise von Juventus und die nächsten Schritte

Der Turiner Klub konnte seit Saisonbeginn keine Konstanz bei Spielqualität und Ergebnissen erzielen:

  • Platz 8 in der Tabelle: Für einen Verein, der regelmäßig um den Scudetto kämpft, ist der 8. Platz nach 9 Spieltagen ein inakzeptables Ergebnis.

  • Entscheidung über den Trainer: Es wird erwartet, dass die Führung in einer internen Sitzung in den kommenden Tagen eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von Spalletti trifft und die Ernennung eines neuen Trainers formalisiert.

Sollte sich die Führung für einen Wechsel entscheiden, könnte in Turin eine neue Ära beginnen, während der Traditionsverein versucht, in den Titelkampf der Serie A zurückzukehren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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