Juventus entgeht in Sardinien nur knapp einer Niederlage

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Juventus entgeht in Sardinien nur knapp einer Niederlage

Im Rahmen des 6. Spieltags der italienischen Serie A gastierte Juventus Turin auf Sardinien bei Cagliari. Die umkämpfte und intensive Begegnung endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Die frühe Führung der Gastgeber zwang die Turiner dazu, das gesamte Spiel über einem Rückstand hinterherzulaufen, doch kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Gästen der wichtige Ausgleichstreffer, um die Niederlage abzuwenden.

Ein früher Treffer und die Rettung in letzter Minute

Der Spielverlauf im Unipol Domus Stadion gestaltete sich wie folgt:

  • Maldinis Tor und die Führung: In der 20. Minute brachte Cagliari-Stürmer Daniel Maldini die Gastgeber mit einem präzisen Schuss gegen das von Vicario gehütete Tor in Führung — 1:0;

  • Der anhaltende Druck der Turiner: Nach dem Gegentreffer übernahm Juventus die Initiative und erspielte sich eine Reihe gefährlicher Torchancen, doch die Abwehr der Sarden agierte lange Zeit souverän;

  • Wichtiger Punkt durch Kolo Muani: Erst in der 81. Minute glich der französische Stürmer Randal Kolo Muani aus und bewahrte sein Team vor einer drohenden Niederlage — 1:1.

Die Situation in der Tabelle

Dieses Unentschieden beeinflusst den Kampf beider Mannschaften um die Spitzenplätze in der Tabelle:

  • Cagliari (4. Platz): Die Sarden, die sensationell in den Top 4 stehen, konnten ihr Punktekonto auf 13 erhöhen und ihren Platz in der Spitzengruppe festigen;

  • Juventus (6. Platz): Nach dem Verlust von zwei Punkten auf Sardinien bleibt der Turiner Club mit 11 Zählern auf dem 6. Tabellenplatz.

Es wird erwartet, dass der Kampf um die Tabellenspitze und die Qualifikation für die UEFA Champions League in den kommenden Spieltagen der Serie A noch intensiver wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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