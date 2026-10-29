93,3 Prozent Genauigkeit: Warum Ayyub Bouaddi zur Schlüsselwaffe in Marescas System wird

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93,3 Prozent Genauigkeit: Warum Ayyub Bouaddi zur Schlüsselwaffe in Marescas System wird

Manchester City beweist, dass sie in der Sommer-Transferperiode ein weiteres Ausnahmetalent verpflichtet haben. Der 19-jährige marokkanische Mittelfeldspieler Ayyub Bouaddi von den „Citizens“ ist derzeit absoluter Spitzenreiter in einer der komplexesten statistischen Kategorien der englischen Premier League.

Trotz seines jungen Alters zieht er die Aufmerksamkeit von Analysten durch seine Coolness im Mittelfeld und seine Fähigkeit auf sich, den Ball auch unter intensivem gegnerischem Pressing fehlerfrei zu behaupten.

Gradient Sports Analyse: Absoluter Rekord unter Pressing

Laut Daten des renommierten Portals für Statistik und Fußballanalyse Gradient Sports :

  • Phänomenale 93,3 Prozent Genauigkeit: Bouaddi verzeichnete eine Passquote von 93,3 % unter aktivem gegnerischem Druck;

  • Bestwert in der Premier League: Dies ist der höchste Wert unter allen Spielern, die in dieser Saison mindestens 60 Pässe in der Liga gespielt haben;

  • Entscheidungsfindung unter Druck: Der junge Mittelfeldspieler übertrifft die erfahrensten Spielmacher der Liga darin, den Ball nicht leichtfertig zu verlieren und seine Mitspieler auch in Bedrängnis präzise zu bedienen.

Manchester City: Erste Erfolge und das nächste Duell

Das im Sommer verpflichtete Talent integriert sich schnell in Marescas Team:

  • Saisoneffizienz: Der marokkanische Mittelfeldspieler hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 8 Spiele absolviert und dabei 2 Torvorlagen geliefert;

  • Nächster Test — Duell gegen Brighton: Am 31. Oktober Manchester Cityempfängt im Rahmen des 9. Spieltags der Premier League den gefährlichen Gegner Brighton im eigenen Stadion;

  • Anstoßzeit: Diese wichtige Partie beginnt um 22:00 Uhr Ortszeit.

Ayyub Bouaddis konstante Leistungen auf diesem hohen Niveau deuten darauf hin, dass er sich in den kommenden Jahren nicht nur zum Anführer im Mittelfeld der „Citizens“, sondern auch zu einem der wertvollsten Mittelfeldspieler der Welt entwickeln könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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