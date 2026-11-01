Unerwartete Show: Machmud Muradov besiegt 6 Gegner gleichzeitig (Video)

In der Welt der Mixed Martial Arts fand ein seltener und für Aufsehen sorgender Kampf statt. Der aus Usbekistan stammende berühmte Kämpfer und ehemalige UFC-Athlet Machmud Muradov trat an einem Abend nacheinander gegen 6 Gegner im Oktagon an und erzielte ein phänomenales Ergebnis.

Während des Kampfes besiegte Muradov alle 6 Gegner nacheinander vorzeitig und stellte erneut sein hohes professionelles Können unter Beweis.

Chronologie der 6 Kämpfe im Oktagon: Sieg Schritt für Schritt

Die Videoaufnahmen halten jede entscheidende Phase des Kampfes und die aufeinanderfolgenden Niederlagen der Gegner präzise fest:

1. Gegner (32. Sekunde): Sicherer Start und erster Knockout. Nur eine halbe Minute nach Beginn des Kampfes schickte Muradov seinen Gegner mit einem präzisen und harten Schlag zu Boden und sicherte sich den ersten vorzeitigen Sieg.

2. Gegner: Starker Druck am Boden (Ground and Pound). Im Kampf gegen den nächsten Gegner übernahm Muradov die dominante Position und ließ ununterbrochen harte Schläge von oben auf ihn niedergehen, wodurch der Gegner schutzlos blieb.

3. Gegner (58. Sekunde): Angriff am Oktagon-Zaun. Der dritte Kämpfer wurde an den Rand des Oktagons gedrängt, geriet unter eine Serie schwerer Schläge und war gezwungen, den Widerstand aufzugeben.

4. Gegner (1 Minute 17 Sekunden): Totale Kontrolle und Aufgabe. Auch im Duell mit dem vierten Gegner wurde eine absolute Dominanz am Boden gezeigt, woraufhin der Ringrichter entschied, den Kampf zu beenden.

5. Gegner (2 Minuten 04 Sekunden): Ein weiterer vorzeitig beendeter Kampf. Muradov, der jeden Angriffsversuch des Gegners abwehrte, schaltete auch den fünften Kämpfer mit einer Schlagserie vorzeitig aus.

6. Gegner (2 Minuten 44 Sekunden): Eingreifen des Ringrichters und Schlusspunkt. Nachdem der letzte Gegner zu Boden gebracht worden war, griff der Referee nach Muradovs anhaltenden Schlägen ein, beendete den Kampf und besiegelte den sechsten Sieg des Abends.

Verdienter Triumph und Anerkennung der Gegner

Nachdem alle 6 Gegner nacheinander besiegt waren, hob der Hauptkampfrichter den Arm von Machmud Muradov als absoluten Sieger. Auch die Vertreter des unterlegenen Teams „The Kotlárs“ standen in der Mitte des Oktagons und erkannten die klare Überlegenheit des usbekischen Sportlers in Bezug auf Kraft und Technik an.

Dieser Sieg bewies einmal mehr, dass dort, wo professionelles Können, Taktik und Ausdauer aufeinandertreffen, selbst der Widerstand mehrerer Gegner zwecklos ist.