Beim WTA 250-Turnier im chinesischen Guangzhou, Guangzhou Open endete der Doppelwettbewerb mit einem glanzvollen Sieg, der ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports aufschlägt.

Die zweit- und drittplatzierten Schläger unseres Landes — Maria Timofeyeva sowie Polina Kudermetova — besiegten alle ihre Gegnerinnen nacheinander und sicherten sich den Hauptpokal des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Das entscheidende Finale: Tiebreak und ein Nervenkrieg von einer Stunde und 49 Minuten

Das Finale bot den Zuschauern pure Intensität und Emotionen. Im entscheidenden Match traten die usbekischen Athletinnen gegen die Schwestern I-Hsuan Cho und I-Tsen Cho aus Chinesisch Taipeh an:

Ein Kampf über 1 Stunde und 49 Minuten: In einem kompromisslosen Kampf um jeden Ball bewiesen unsere Vertreterinnen in den entscheidenden Momenten Nervenstärke;

Ergebnis und Statistik: Timofeyeva und Kudermetova sicherten sich einen hart erkämpften Sieg mit 7:5, 7:6(1). Während des Spiels erzielten sie 5 Asse und leisteten sich nur jeweils 2 Doppelfehler;

Absolute Dominanz im Tiebreak: Im entscheidenden Tiebreak des zweiten Satzes ließen die usbekischen Tennisspielerinnen ihren Gegnerinnen nur einen einzigen Punkt (7:1) und besiegelten damit den Titelgewinn.

Der Weg zum Erfolg: Venus Williams besiegt

Dass dieser Hauptpreis kein Zufall war, beweist der schwierige Weg unserer Tennisspielerinnen bis ins Finale:

Auf den Plätzen von Guangzhou bestritten Maria und Polina insgesamt vier Begegnungen und ließen dabei schwierige Gegnerinnen hinter sich;

Am bemerkenswertesten ist, dass zu den im Turnierverlauf besiegten Gegnerinnen auch die Legende des Welttennis und mehrfache Grand-Slam-Siegerin, die erfahrene US-Amerikanerin Venus Williams gehört.

Dieser glänzende Titelgewinn ist nicht nur ein großer Erfolg in der persönlichen Karriere unserer Tennisspielerinnen, sondern auch ein klarer Beweis dafür, dass das Ansehen des usbekischen Damentennis auf der internationalen Bühne ein neues Niveau erreicht hat.