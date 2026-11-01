Usbekische Radsportler gewinnen 2 Medaillen beim internationalen Turnier in Astana

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Usbekische Radsportler gewinnen 2 Medaillen beim internationalen Turnier in Astana

Bei der in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgetragenen Bahnradsport-Veranstaltung „Astana Open Series“ nehmen die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft erfolgreich am internationalen Ranking-Turnier teil. Unsere Radsportlerinnen, die die Ehre unseres Landes auf der Bahn vertreten, auf der die stärksten Athleten der Welt gegeneinander antreten, zeigten großen Willen und Können und sicherten unserem Team 2 Medaillen.

Besonders der spannende Kampf im Madison-Wettbewerb bot den Zuschauern ein echtes Beispiel für sportliche Standhaftigkeit.

Drama im Madison: Sturz, Comeback und Bronzemedaille

Im Paar-Rennen (Madison) vertraten Samira Ismoilova und Asal Rizayeva die Farben Usbekistans und zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit:

  • Führung während des Rennens: Das usbekische Duo hielt während des intensiven Rennens auf der Bahn lange Zeit die Führung;

  • Dramatischer Moment: In der entscheidenden Phase, nur 2 Runden vor dem Ziel, stürzte Asal Rizayeva unerwartet;

  • Heldinnen-Finish: Trotz des harten Aufpralls stand die junge Athletin sofort wieder auf, setzte das Rennen bis zum Ende fort und sicherte sich durch ihren tapferen Einsatz den 3. Platz auf dem Podium und damit die Bronzemedaille.

Silber für Samira Ismoilova: Punktefahren

Eine der Leistungsträgerinnen unseres Teams, Samira Ismoilova, erzielte auch im Einzelwettbewerb ein Top-Ergebnis:

  • Zweiter Platz: Im Punktefahren leistete Samira ihren erfahrenen Konkurrentinnen würdigen Widerstand und gewann die Silbermedaille des Wettbewerbs;

  • Unter den Top Vier: Asal Rizayeva, die ebenfalls aktiv an diesem Wettbewerb teilnahm, kämpfte bis zum Ziel und belegte am Ende den 4. Platz.

Diese auf der Radrennbahn in Astana erzielten Ergebnisse brachten unseren Athletinnen wichtige Ranking-Punkte für kommende große Wettbewerbe.

Astana Open SeriesSamira IsmoilovaAsal RizayevaRadsportBahnradsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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