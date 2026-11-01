Tor-Show von Shomurodov und Fayzullayev: Istanbul Başakşehir gewinnt 5:2 (Video)

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Tor-Show von Shomurodov und Fayzullayev: Istanbul Başakşehir gewinnt 5:2 (Video)

Das Spiel im Rahmen des 10. Spieltags der türkischen Süper Lig wurde zu einem echten Fest für die usbekischen Fußballfans. Istanbul Başakşehir besiegte Samsunspor zu Hause mit einem deutlichen und souveränen 5:2-Erfolg.

In dieser torreichen Begegnung trugen zwei Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft — Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev — mit ihren Treffern maßgeblich zum Sieg ihres Teams bei.

Der Erfolg des usbekischen Duos und der Spielverlauf

Das Spiel begann mit einer deutlichen offensiven Überlegenheit der Gastgeber und war reich an Toren:

  • Blitzstart durch Shomurodov (10. Minute): Bereits in der 10. Minute stellte der erfahrene Stürmer Eldor Shomurodov sein Können unter Beweis und eröffnete den Torreigen zum 1:0.

  • Dominanz in der ersten Halbzeit: In der 25. Minute traf Andreas Skov Olsen und in der 41. Minute erhöhte Bayram, wodurch die Gastgeber ihre Führung bereits vor der Pause festigten.

  • Tor durch den Verteidiger (75. Minute): In der zweiten Halbzeit erzielte Ba das vierte Tor für sein Team und baute den Vorsprung weiter aus.

  • Fayzullayev setzt den Schlusspunkt (90.+1 Minute): Der in der 78. Minute eingewechselte Abbosbek Fayzullayev traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum 5:2-Endstand.

  • Für die Gäste trafen Koulibaly (22.) und Tavşan (84.).

Situation in der Tabelle

Dieser Sieg brachte Istanbul Başakşehir drei wichtige Punkte:

  • Istanbul Başakşehir: Mit nun 14 Punkten klettert das Team auf den 10. Tabellenplatz.

  • Samsunspor: Nach der herben Niederlage bleiben die Gäste mit 4 Punkten in der Gefahrenzone auf dem 17. Platz.

Spielbericht:

  • Türkische Meisterschaft. 10. Spieltag

  • Istanbul Başakşehir — Samsunspor 5:2

  • Tore: Eldor Shomurodov 10., Koulibaly (22.), Andreas Skov Olsen 25., Bayram 41., Ba 75., Tavşan (84.), Abbosbek Fayzullayev 90.+1.

Aufstellung Istanbul Başakşehir:

Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Kaluziński, Kamne, Brnić (Fayzullayev, 78.), Olsen (Sari, 78.), Shomurodov (Visca, 83.), Selke (Yildirim, 67.).

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BaşakşehirSüper LigFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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