12 Punkte aus 4 Spielen: Bournemouth zeigt in Tschechien Moral und übernimmt die Tabellenführung in der Europa League

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Europa League fanden eine Reihe intensiver und hart umkämpfter Begegnungen statt. Die gestrigen Spiele auf kontinentaler Ebene blieben durch überraschende Ergebnisse, dramatische Tore in der Schlussphase und drastische Veränderungen in der Tabelle in Erinnerung.

Während der englische Klub Bournemouth in Prag einen Comeback-Sieg feierte und mit einer 100-Prozent-Quote die Tabellenführung übernahm, konnte sich in London Crystal Palace in der Nachspielzeit vor einer Niederlage retten.

Bournemouth ist nicht zu stoppen: 12 Punkte aus 4 Spielen und Platz 1

Eines der herausragenden Ergebnisse des Spieltags wurde in der tschechischen Hauptstadt Prag erzielt:

Willensstarkes Comeback: Der heimische Verein Sparta ging in der 35. Minute durch ein Tor von Sinyate in Führung. Doch der englische Klub übernahm in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen vollständig.

Drei Treffer in der zweiten Halbzeit: In der 57. Minute glich Adams aus, während Evanilson in der 81. Minute und Ryan in der 90. Minute trafen und Bournemouth einen souveränen 3:1-Sieg bescherten.

Absolute Tabellenführung: Mit Siegen in allen vier Begegnungen und der maximalen Ausbeute von 12 Punkten belegen die Schützlinge von Andoni Iraola in der Gesamttabelle der Europa League allein den 1. Platz. Sie stehen unangefochten an der Spitze.

Drama in London: Kamada rettet in der 90. Minute vor der Niederlage

Die Begegnung im Londoner Selhurst Park war für die Gastgeber äußerst schwierig:

Blitzstart: Der deutsche Klub Hoffenheim ging bereits in der 7. Minute durch einen präzisen Schuss von Prass in Führung (0:1).

Rettung in letzter Sekunde: Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, traf der japanische Mittelfeldspieler Daichi Kamada in der 90. Minute und bewahrte Crystal Palace vor einer sicheren Niederlage (1:1).

Tabellensituation: Dieses Unentschieden ermöglichte es dem englischen Klub, mit 4 Punkten auf dem 22. Platz zu bleiben.

Kampfbetontes Remis in San Sebastián: Unentschieden zwischen Real Sociedad und Lyon

In einem der zentralen Duelle in Spanien einigten sich beide Seiten auf ein Unentschieden:

Oskarssons Antwort: Aufseiten der Gastgeber erzielte das isländische Talent Orri Oskarsson in der 28. Minute den Führungstreffer.

Tolissos Ausgleichstor: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 54. Minute, erzielte der erfahrene französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso den Ausgleich und stellte den Endstand von 1:1 her.

Punkteteilung: Nach dem Remis liegt Lyon mit 7 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz, während die Basken mit 5 Punkten auf dem 18. Rang rangieren.

Spielberichte: UEFA Europa League, 4. Spieltag