Mann in den Niederlanden zieht vor Gericht, um seine Katze nach der Scheidung zu sehen

Ein in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam lebender Mann wollte sich auch nach seiner Scheidung nicht von seiner Katze trennen. Er reichte Klage ein, um ein regelmäßiges Besuchsrecht für das Haustier zu erwirken, das bei seiner Ex-Frau geblieben war.

Der Mann forderte, die Katze alle zwei Wochen oder an jedem Wochenende bei sich zu Hause haben zu dürfen. Seine Ex-Frau widersprach dem jedoch. Sie betonte, dass die Katze bereits alt sei und an chronischen Krankheiten leide. Daher könnten eine Veränderung der Wohnumgebung und der täglichen Pflege ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Am 28. April 2026 prüfte das Amsterdamer Gericht den Antrag des Mannes und stellte fest, dass es keine rechtliche Grundlage für die Festlegung eines Besuchsrechts für eine Katze gebe. Aus diesem Grund wurde die Klage abgewiesen.

Somit konnte der Mann vor Gericht kein Besuchsrecht für seine Katze erwirken.