«Großer Kampf im Jahr 2027»: Wer wird der nächste Gegner des unbesiegten Mayweather?

Der legendäre amerikanische Boxer Floyd Mayweather, der seine Profikarriere mit einer makellosen Bilanz von 50-0 beendete, hat die Sportwelt erneut in Erstaunen versetzt. Der als «Money» bekannte Star, der im Februar seinen 50. Geburtstag feiert, hat offiziell erklärt, dass er fest entschlossen ist, in den großen Ring zurückzukehren und einen Superkampf zu bestreiten.

Sensationelle Ankündigung in Albuquerque: Wer von den vier Kandidaten?

Während eines Live-Auftritts bei einem Boxabend in Albuquerque, USA, sprach Mayweather offen über seine zukünftigen Pläne:

«Ich möchte im Jahr 2027 einen großen Kampf bestreiten. Es könnte Ryan Garcia, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao oder Conor McGregor sein.»

Der amerikanische Boxer stand bereits früher mit Schaukämpfen und kommerziellen Duellen im Rampenlicht. In diesem Jahr plante er zwei Schaukämpfe gegen Mike Tyson und Mike Zambidis sowie einen Rückkampf gegen seinen langjährigen Rivalen Manny Pacquiao, doch aufgrund verschiedener organisatorischer Faktoren kamen diese Kämpfe nicht zustande.

Aspekt / Kennzahl Floyd Mayweathers Pläne und Statistiken Alter und Status 49 Jahre (wird im Februar 50), ehemaliger Weltmeister in 5 Gewichtsklassen Profibilanz 50 Siege, 0 Niederlagen (absolut ungeschlagen) Datum des großen Kampfes 2027 Hauptkandidaten Ryan Garcia, Conor McGregor, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya Nächster Kampf Im Dezember in Thailand gegen den Australier Matt Floyd Status des Kampfes Ein Schau-«Aufwärmkampf» vor dem Duell mit Garcia

«Das Alter ist nur eine Zahl, wahres Können geht nie verloren. Mayweathers Rückkehr auf die große Bühne ist eine Garantie für ein weiteres rekordverdächtiges Spektakel für die Sportwelt.»

«Aufwärmen» in Thailand und das Ziel Ryan Garcia

Kürzlich gab der 49-jährige Boxer bekannt, dass er im Dezember in Thailand gegen den Australier Matt Floyd in den Ring steigen wird. Interessanterweise betrachtet Mayweather diesen Schaukampf nicht nur als gewöhnliches Treffen, sondern als persönliches «Aufwärmen» für einen möglichen Kampf gegen den WBC-Weltergewichtschampion Ryan Garcia.

Sollten sich die Parteien einigen, könnte der Rekord von Mayweathers Kampf gegen UFC-Star Conor McGregor aus dem Jahr 2017 gebrochen werden und die nächste global umsatzstärkste Show der Boxgeschichte entstehen.

Wie wird Ihrer Meinung nach der Kampf des 50-jährigen Floyd Mayweather gegen Ryan Garcia oder Conor McGregor ausgehen? Kann der legendäre Champion erneut gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!