„Ich schaue keine PSG-Spiele, Real ist unübertroffen“: Marc Cucurellas überraschendes Geständnis

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„Ich schaue keine PSG-Spiele, Real ist unübertroffen“: Marc Cucurellas überraschendes Geständnis

Der spanische Verteidiger Marc Cucurella, der zu Beginn der laufenden Saison spektakulär vom Londoner FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, hat interessante Details über die aktuelle Stärke seines neuen Teams und sein Privatleben enthüllt. In einem Interview mit der renommierten spanischen Zeitung Mundo Deportivo betonte der erfahrene Außenverteidiger offen, dass er die „Königlichen“ derzeit für die stärkste und kompletteste Mannschaft des Kontinents hält.

Reals Tempo und der Vergleich mit PSG: Cucurellas Ansichten

Cucurella hob hervor, dass das aktuelle Spielniveau der Madrilenen und ihre souveränen Auftritte auf dem Platz jeden Gegner übertreffen:

„Wir betrachten Real derzeit als die beste Mannschaft Europas. Sie haben ein fantastisches Tempo erreicht und viele erfolgreiche Spiele absolviert. Das Selbstvertrauen der Mannschaft ist auf einem erstaunlich hohen Niveau.“

Als er nach einem Vergleich mit dem französischen Giganten PSG gefragt wurde, der in den letzten Jahren große Transfers getätigt hat und sein Projekt stetig weiterentwickelt, antwortete er mit einer bemerkenswerten Aufrichtigkeit.

Indikator / Thema

Marc Cucurellas Meinung und Details

Protagonist

Marc Cucurella (Spanischer Nationalspieler und Verteidiger von Real Madrid)

Transferhistorie

Zu Saisonbeginn vom Londoner FC Chelsea nach Madrid gewechselt

Europas Nummer 1

Real Madrid (aufgrund stabiler Leistung, hohem Tempo und Selbstvertrauen)

Bewertung von PSG

Großartiges Projekt und Starensemble, aber Real ist stärker

Gewohnheit, Fußball im Fernsehen zu schauen

Schaut kaum Fußball (hat nicht einmal das Spiel Barcelona gegen PSG gesehen)

Grund für den Verzicht auf Fußballübertragungen

Widmet seine Freizeit voll und ganz seiner Familie und der Erziehung seiner Kinder

Quelle

Zeitung Mundo Deportivo

„PSG ist ein starker Gegner, aber ehrlich gesagt schaue ich mir ihre Spiele nicht an. Ich habe nicht einmal das Spiel gegen meinen ehemaligen Verein Barcelona gesehen. In meiner Freizeit ziehe ich es vor, bei meinen Kindern zu sein, anstatt Fußball zu schauen. Dennoch wirkt Real Madrid für mich momentan in jeder Hinsicht stärker.“

Maximale Hingabe auf dem Platz, liebevoller Vater zu Hause

Während viele Profisportler ihre Freizeit damit verbringen, die Spiele ihrer Gegner akribisch zu analysieren, hat Marc Cucurella eine völlig andere Lebensphilosophie gewählt. Seinen Worten zufolge liegt sein seltener Fernsehkonsum von Fußball nicht an mangelndem Interesse am Sport, sondern an familiären Verpflichtungen und dem Wunsch, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Der Verteidiger, der sich bereits in Madrid eingelebt hat, hat sich nicht nur einen festen Platz in der Startelf im Santiago Bernabéu gesichert, sondern sich auch schnell in die mentale Atmosphäre seiner Teamkollegen integriert.

Glauben Sie auch, dass Real Madrid derzeit allen Konkurrenten in der UEFA Champions League, einschließlich PSG, deutlich überlegen ist? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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