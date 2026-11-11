„Ich schaue keine PSG-Spiele, Real ist unübertroffen“: Marc Cucurellas überraschendes Geständnis

Der spanische Verteidiger Marc Cucurella, der zu Beginn der laufenden Saison spektakulär vom Londoner FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, hat interessante Details über die aktuelle Stärke seines neuen Teams und sein Privatleben enthüllt. In einem Interview mit der renommierten spanischen Zeitung Mundo Deportivo betonte der erfahrene Außenverteidiger offen, dass er die „Königlichen“ derzeit für die stärkste und kompletteste Mannschaft des Kontinents hält.

Reals Tempo und der Vergleich mit PSG: Cucurellas Ansichten

Cucurella hob hervor, dass das aktuelle Spielniveau der Madrilenen und ihre souveränen Auftritte auf dem Platz jeden Gegner übertreffen:

„Wir betrachten Real derzeit als die beste Mannschaft Europas. Sie haben ein fantastisches Tempo erreicht und viele erfolgreiche Spiele absolviert. Das Selbstvertrauen der Mannschaft ist auf einem erstaunlich hohen Niveau.“

Als er nach einem Vergleich mit dem französischen Giganten PSG gefragt wurde, der in den letzten Jahren große Transfers getätigt hat und sein Projekt stetig weiterentwickelt, antwortete er mit einer bemerkenswerten Aufrichtigkeit.