Ryan Garcia zeigt Foto mit dem 79-jährigen Arnold Schwarzenegger

Der berühmte Boxer mexikanischer Abstammung und WBC-Champion im Weltergewicht Ryan Garcia traf sich mit der lebenden Hollywood-Legende, dem 79-jährigen Arnold Schwarzenegger . Der Profibox-Star teilte ein gemeinsames Foto mit dem berühmten Schauspieler auf seinen Social-Media-Kanälen und hinterließ einen herzlichen Kommentar.

Der amerikanische Boxer beschrieb das Foto mit dem berühmten Filmstar „Ein großherziger Mann“, kurz und herzlich.

Nach einem glänzenden Sieg im Ring

Ryan Garcia feierte kürzlich einen weiteren sensationellen Sieg im Ring:

Schneller Triumph am 13. September: Garcia stieg in der Nacht zum 13. September beim „Zuffa Boxing“ -Event in den Ring;

Vernichtung des britischen Gegners: Er trat gegen den 29-jährigen bekannten britischen Boxer Conor Benn an und erzielte einen souveränen Sieg durch technischen K.o. in der 2. Runde.

Arnold Schwarzenegger: Filmlegende und Politiker

Der 79-jährige Arnold Schwarzenegger, der sich mit Ryan Garcia traf, hat nicht nur im Sport und Film, sondern auch in der Politik große Spuren hinterlassen:

Politische Karriere: Er war erfolgreich als 38. Gouverneur von Kalifornien, einem der größten US-Bundesstaaten, tätig;

Position beim Streaming-Giganten: Derzeit arbeitet Schwarzenegger als Chief Action Officer bei der bekannten Netflix -Streaming-Plattform;

Kultrollen: Der Schauspieler wurde durch seine einzigartigen Rollen in „Terminator“, „The Expendables“ und Dutzenden anderen berühmten Franchises weltweit zur beliebtesten Filmikone aller Zeiten.

Dieses Treffen zwischen Box- und Hollywood-Stars wurde von Sport- und Filmfans in den sozialen Medien mit großem Interesse aufgenommen.