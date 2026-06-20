Neue Ära im Schach: Nodirbek knackt die Top 3 im Blitzschach

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Neue Ära im Schach: Nodirbek knackt die Top 3 im Blitzschach

Usbekischer Großmeister Nodirbek Abdusattorov ist in die Top 3 der Weltrangliste im Live-Rating für Blitzschach eingestiegen, der intensivsten und faszinierendsten Disziplin des Schachs. Dank seiner jüngsten erfolgreichen Partien kletterte unser Landsmann zwei weitere Plätze auf und festigte damit seinen Elite-Status in der Schachwelt.

Besonders erfreulich ist, dass Nodirbek im Blitzschach die symbolische und sehr schwierige 2800-Rating-Schwelle erfolgreich überschritten hat.

Die drei stärksten Vertreter des Weltschachs

Derzeit befinden sich nur zwei lebende Legenden der Schachwelt und Nodirbek Abdusattorov an der Spitze der internationalen Blitz-Weltrangliste:

Platz

Spieler

Live-Blitz-Rating (Elo)

Status und Beschreibung

1. Platz

Magnus Carlsen

2877,4

Mehrfacher Weltmeister, seit Jahren der absolute Spitzenreiter

2. Platz

Hikaru Nakamura

2838,0

Einer der wahren Könige der Blitz- und Streaming-Welt

3. Platz

Nodirbek Abdusattorov

2802,5

Jüngster Top-Spieler, der Hauptstern des usbekischen Schachs

Neue Ära im Schach: Nodirbek knackt die Top 3 im Blitzschach

Erfolg im Freestyle-Schach und Qualifikation für die WM 2027

Nodirbek erteilt den Weltgroßmeistern nicht nur im Standard- und Blitzschach Lektionen, sondern auch in neuen Formaten, die weltweit an Popularität gewinnen.

Sieg in Bad Wiessee:

Bei der prestigeträchtigen FIDE-Weltmeisterschaft im Freestyle-Schach (Fisher Random / Chess 960), die im Februar dieses Jahres im deutschen Kurort Bad Wiessee stattfand, zeigte Abdusattorov höchste Klasse und gewann die Bronzemedaille dieser historische Erfolg ermöglichte es unserem Landsmann, die direkte Qualifikation (Lizenz) für die Weltmeisterschaft 2027 vorzeitig zu sichern.

Schulter an Schulter mit Giganten wie Carlsen und Nakamura zu stehen, ist ein klarer Beweis dafür, welche Macht die usbekische Schachschule heute besitzt. Wir wünschen Nodirbek viel Glück und Erfolg auf seinem Weg, die Schachkrone nach Taschkent zu bringen! Mach deine Gegner weiter fertig, Nodirbek!

Nodirbek AbdusattorovMagnus CarlsenHikaru NakamuraUsbekistanTaschkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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