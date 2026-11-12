Usbekistan — Russland: Unsere Vertreter führen mit einem souveränen Ergebnis (Video der Tore)
Im prächtigen Paxtakor-Stadion in Taschkent läuft das mit Spannung erwartete Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland auf Hochtouren. Die 2. Halbzeit (60. Minute) ist in vollem Gange und unsere Vertreter haben gegen den Gegner eine 2:0 souveräne Führung inne.
Tore und Spielverlauf
Die Begegnung begann mit intensiven Angriffen. Bereits in der 4. Minute erzielte der russische Verteidiger Viktor Melyoxin ein Eigentor und eröffnete damit den Spielstand (1:0).
Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten unsere Vertreter den Druck. In der 46. Minute, nach einer hervorragenden Vorlage von Dostonbek Hamdamov, erhöhte Behruz Karimov auf 2:0.
Spieldaten und Details
Informationen
Ergebnis
Usbekistan 2:0 Russland
Ort
Taschkent, Paxtakor-Stadion
Torschützen
Viktor Melyoxin (4., Eigentor), Behruz Karimov (46.)
Aktuelle Zeit
2. Halbzeit, 60. Minute
Aufstellungen
Usbekistan: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.
Russland: Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46.), Ivan Oblyakov, Ilya Vaxaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.
Zudem wurden Akmal Mozgovoy (16.) und Ilya Vaxaniya (19.), die während des Spiels aktiv waren, vom Schiedsrichter verwarnt. Das Spiel läuft weiter, wir werden über neue Entwicklungen und Ergebnisse ausführlich berichten.
Glauben Sie, dass unsere Vertreter ihren Vorsprung im heutigen Spiel bis zum Ende halten können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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