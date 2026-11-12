Usbekistan — Russland: Unsere Vertreter führen mit einem souveränen Ergebnis (Video der Tore)

Im prächtigen Paxtakor-Stadion in Taschkent läuft das mit Spannung erwartete Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland auf Hochtouren. Die 2. Halbzeit (60. Minute) ist in vollem Gange und unsere Vertreter haben gegen den Gegner eine 2:0 souveräne Führung inne.

Tore und Spielverlauf

Die Begegnung begann mit intensiven Angriffen. Bereits in der 4. Minute erzielte der russische Verteidiger Viktor Melyoxin ein Eigentor und eröffnete damit den Spielstand (1:0).

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten unsere Vertreter den Druck. In der 46. Minute, nach einer hervorragenden Vorlage von Dostonbek Hamdamov, erhöhte Behruz Karimov auf 2:0.