Unglaubliches Comeback: Usbekistan verspielt Sieg gegen Russland

Im prachtvollen Paxtakor-Stadion in Taschkent bot das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland ein wahres Torfestival mit unerwarteten Wendungen. Unsere Auswahl, die sehr gut in die Partie startete und in Führung lag, konnte dem starken Druck des Gegners am Ende nicht standhalten und 2:3 unterlag.

Spielverlauf: Hoffnung, die verblasste

Die Begegnung begann mit viel Aktivität der Gastgeber. Bereits in der 4. Minute unterlief dem russischen Verteidiger Viktor Melyoxin ein Eigentor, wodurch der Spielstand eröffnet wurde (1:0). Während die erste Halbzeit mit diesem Ergebnis endete, baute Behruz Karimov kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute nach einer Vorlage von Dostonbek Hamdamov die Führung auf zwei Tore aus (2:0).

Doch in der Schlussphase drehten die Gäste auf und veränderten den Ausgang des Spiels komplett:

70. Minute: Der eingewechselte Nikolay Komlichenko verkürzte auf 2:1.

75. Minute: Derselbe Komlichenko erzielte einen Doppelpack und stellte den Ausgleich her (2:2).

79. Minute: Ein Treffer von Aleksey Miranchuk bescherte der russischen Nationalmannschaft den Comeback-Sieg (2:3).

Spielstatistik und Details Daten Endstand Usbekistan — Russland 2:3 Ort Taschkent, Paxtakor-Stadion Torschützen Viktor Melyoxin (4., Eigentor), Behruz Karimov (46.) — Nikolay Komlichenko (70., 75.), Aleksey Miranchuk (79.) Verwarnungen Akmal Mozgovoy (16.), Ilya Vaxaniya (19.), Sherzod Esanov (65.)

Aufstellungen

Usbekistan: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (G‘iyosjon Rizaqulov, 89.), Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev (Diyor Xolmatov, 62.), Eldor Shomurodov (Husayn Norchayev, 80.), Dostonbek Hamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62.), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80.), Sherzod Esanov (Umarali Rahmonaliyev, 89.), Mahmud Mahamadjonov (Dilshodbek Murtazayev, 80.), Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

Russland: Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90.+1), Lechi Sadulayev (Aleksey Miranchuk, 66.), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komlichenko, 66.), Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev (Kirill Glebov, 66.), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46.), Ivan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66.), Ilya Vaxaniya (Andrey Langovich, 76.), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76.), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90.+1).

Somit haben unsere Vertreter, die mit zwei Toren führten, aufgrund von Fehlern in der Schlussphase den Sieg aus der Hand gegeben.

Warum konnten unsere Spieler die Führung in der zweiten Halbzeit Ihrer Meinung nach nicht halten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!