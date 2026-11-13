In Taschkent endete ein intensives und kompromissloses Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg der Gäste. Nachdem die Russen in der ersten Halbzeit mit zwei Toren zurücklagen, gelang es ihnen nach der Pause, das Spiel zu drehen. Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Valeriy Karpin im Okko-Stream offen zu seinen Eindrücken vom Spiel.

«Was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, entsprach überhaupt nicht unseren Erwartungen»

Karpin machte keinen Hehl daraus, dass er mit der Gesamtleistung seiner Mannschaft nicht zufrieden war, insbesondere die Aktionen in der ersten Halbzeit enttäuschten ihn.

«Ich kann nicht sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Vielleicht mit der zweiten Halbzeit, aber nicht mit dem gesamten Spiel. Persönlich habe ich mehr negative als positive Eindrücke. Was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, entsprach überhaupt nicht unseren Erwartungen. Wir haben in der Pause gesprochen, danach haben wir mehr Intensität und Energie ins Spiel gebracht – erst dann lief es besser», sagte Karpin.

Kommentare für die Presse und Kernpunkte Einschätzung und Gedanken des Trainers Unzufriedenheit mit der ersten Halbzeit Das gezeigte Spiel entsprach nicht den Erwartungen, viele negative Eindrücke Der Wendepunkt Das Gespräch in der Halbzeitpause und die gesteigerte Intensität sowie Energie in der zweiten Hälfte Begangene Fehler Die Gegentore waren fast Eigentore («wir haben sie uns selbst eingeschenkt») Zukünftige Pläne Das nächste Freundschaftsspiel findet am 17. November in Krasnodar gegen Venezuela statt

«Wir haben uns zwei Tore fast selbst eingeschenkt»

Der Trainer ging auch auf die Gegentore ein und räumte grobe Fehler ein. Seinen Worten nach haben sich die Spieler das Leben auf dem Platz selbst schwer gemacht.

«Aber wir haben uns zwei Tore fast selbst eingeschenkt, nicht nur eines. In der ersten Halbzeit hat mir fast nichts gefallen. Dennoch glaube ich, dass die russische Nationalmannschaft in diesen vier Jahren stärker geworden ist. Das ist meine persönliche Meinung, ob man zustimmt oder nicht. Hier geht es nicht um das Ergebnis, sondern um die Qualität des Spiels», fügte der russische Nationaltrainer hinzu.

Wir erinnern daran, dass das nächste Freundschaftsspiel der russischen Nationalmannschaft am 17. November in Krasnodar gegen die Nationalmannschaft von Venezuela stattfindet und um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit beginnt.

Glauben Sie, dass Valeriy Karpins kritische Worte dazu beitragen werden, dass sich das Team in den kommenden Spielen verbessert? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!