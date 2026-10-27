Fußball in Taschkent: Tritt Usbekistan mit dem stärksten Kader gegen Russland an?

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Fußball in Taschkent: Tritt Usbekistan mit dem stärksten Kader gegen Russland an?

Während der internationalen Länderspielpause im November im Rahmen des FIFA-Kalenders bestreitet die usbekische Nationalmannschaft ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel. Gemäß der Vereinbarung beider Seiten findet dieses Spitzenspiel am 12. November in Taschkent statt.

Die bevorstehende Begegnung stößt in der Sportwelt beider Länder auf großes Interesse. Insbesondere der berühmte russische Experte Juri Sjomin äußerte sich zur strategischen Bedeutung des Spiels, während der usbekische Fußballverband (UFA) bestätigte, dass alle wichtigen Legionäre der Nationalmannschaft auflaufen werden.

«Ein Spiel gegen einen WM-Teilnehmer»: Juri Sjomins Anerkennung

Der legendäre Trainer des russischen Fußballs, Juri Sjomin, äußerte sich zum Duell in Taschkent und bewertete das Niveau von Usbekistan als hoch:

  • Der hohe Status des Gegners: «Das Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft ist von besonderer Bedeutung, da dieses Team bereits an Weltmeisterschaften teilgenommen hat»;

  • Die Atmosphäre in Taschkent: «Das Wichtigste ist, dass das Spiel in Taschkent ausgetragen wird. Das wird nicht nur für die Fans, sondern auch für unsere Nationalmannschaft ein sehr interessantes Auswärtsspiel», betonte Sjomin.

Alle Stars sind dabei: UFA beseitigt Zweifel am Kader

Russische Experten und Fans waren besonders an der Teilnahme der usbekischen Stars interessiert, die in der russischen Premier Liga glänzen oder dort derzeit unter Vertrag stehen. Der Leiter der Nationalmannschaftsabteilung der UFA, Usmon Toshev, klärte diese Frage endgültig:

  • Der stärkste Kader wird auflaufen: «Die usbekische Nationalmannschaft wird mit ihrem stärksten Kader gegen die russischen Spieler antreten. Seien Sie versichert, alle unsere Stars werden dabei sein»;

  • Namen der Top-Stars: Laut Usmon Toshev werden Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov und andere wichtige Leistungsträger vollzählig teilnehmen.

Die gemeinsame Geschichte und der Zustand der russischen Nationalmannschaft

Dieses Spiel wird als das zweite Aufeinandertreffen in der Geschichte beider Teams verzeichnet:

  • Das Unentschieden von 2022: Die Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland trafen erstmals 2022 im Zentralstadion «Paxtakor» in Taschkent aufeinander. In diesem dramatischen und hart umkämpften Spiel fielen keine Tore (0:0);

  • Faktor der internationalen Sanktionen: Russische Nationalmannschaften und Vereine sind seit Februar 2022 durch Entscheidungen von FIFA und UEFA von offiziellen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen; ihr letztes großes Turnier war die Europameisterschaft 2022;

  • FIFA-Weltrangliste: Obwohl sie derzeit nicht an offiziellen Wettbewerben teilnimmt, belegt die russische Nationalmannschaft den 35. Platz in der FIFA-Weltrangliste.

Steckbrief des Freundschaftsspiels Usbekistan gegen Russland

Indikatoren und Daten

Details

Datum des Spiels

12. November

Austragungsort

Taschkent

Status

Internationales Freundschaftsspiel im Rahmen der FIFA-Tage

Kader Usbekistan

Alle Leistungsträger dabei (Shomurodov, Husanov, Fayzullayev, O‘runov)

Gegner-Ranking

Russland – Platz 35 in der FIFA-Weltrangliste

Vorheriges Spiel

2022, Taschkent: 0:0 (Unentschieden)

Expertenmeinung

«Ein Auswärtsspiel von besonderer Bedeutung» – Juri Sjomin

Usbekische NationalmannschaftUFAJuri SjominUsbekistan-RusslandFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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