Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Waleri Karpin, äußerte sich offen über das Niveau der kommenden Gegner und die Bedeutung der internationalen Freundschaftsspiele im November.

Die Russen treten zunächst am 12. November in Taschkent gegen die usbekische Nationalmannschaft an, bevor sie am 17. November im Stadion von Krasnodar den starken südamerikanischen Vertreter Venezuela empfangen.

„Das Spiel gegen Usbekistan ist ein großer Erfolg für uns“: Karpins Statement

Der russische Cheftrainer bewertete die aktuelle Situation bei der Gegnerwahl und das heutige Ansehen der usbekischen Nationalmannschaft hoch:

Aktuelle Bedingungen und Möglichkeiten: „Wir müssen die aktuellen realen Bedingungen bei der Auswahl der Gegner berücksichtigen. Allein die Organisation des Spiels gegen Usbekistan ist für uns ein sehr großer Erfolg“, sagte der Experte.

Stärke und Niveau der Gegner: Karpin betonte das Niveau beider Gegner: „Usbekistan ist ein WM-Teilnehmer. Venezuela wiederum ist eine Mannschaft, die bis zur letzten Minute um das Ticket für die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Daher sind dies in unserer heutigen Situation sehr würdige und ernsthafte Gegner.“

Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel in Taschkent wird für die Fans des usbekischen Fußballs als eines der größten Sportereignisse des Herbstes erwartet: