Abbosbek Fayzullayev sendet herzliche Grüße an seinen ehemaligen Verein und die Fans
Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev äußerte sich offen über seine Karriere, seinen Ex-Klub ZSKA und dessen Fans sowie seine Beobachtungen in der türkischen Süper Lig.Bei Treffen in Moskau traf er seine ehemaligen Teamkollegen und erinnerte sich mit warmen Gefühlen an seine Zeit in Russland.
«Ich verfolge alle Spiele von ZSKA»
Abbosbek Fayzullayev, der von 2023 bis 2025 für ZSKA Moskau spielte und mit dem Team den russischen Pokal sowie den Supercup gewann, steht derzeit beim Istanbuler Verein «Başakşehir» unter Vertrag. Dennoch verhehlte er nicht, dass er die Spiele der «Armeeler» weiterhin verfolgt und ihnen den Meistertitel wünscht.
«Ich bin den ZSKA-Fans für die Zeit, die ich dort gespielt habe, sehr dankbar. Ich schaue mir immer noch alle Spiele an und fiebere mit ihnen mit. Ich möchte, dass sie in dieser Saison Meister werden. Sie haben das Zeug dazu», sagte Abbosbek Fayzullayev.
Abbosbek Fayzullayews Karriere und Bekenntnisse
Informationen und Details
Aktueller Verein
«Istanbul Başakşehir» (Türkei, zweite Saison)
Erfolge bei ZSKA
Gewinner des russischen Pokals und des nationalen Supercups (2023–2025)
Meinung eines ehemaligen Teamkollegen
Ivan Oblyakov sagte, Abbosbek vermisse die Atmosphäre und den Austausch bei ZSKA
Bewerteter Spieler
Aleksey Batrakov («Galatasaray») — hohes Niveau und Tore
Über das Spiel von Aleksey Batrakov bei «Galatasaray»
Zudem lobte unser Landsmann die Leistungen des talentierten Spielers Aleksey Batrakov, der seine Karriere beim türkischen Tabellenführer «Galatasaray» sehr erfolgreich begonnen hat.
«Batrakovs Niveau ist sehr hoch. Das beweist er bei "Galatasaray". Es ist schön, ihn zu beobachten. Es macht auch Spaß zu sehen, wie er Tore schießt», fügte der usbekische Fußballer hinzu.
Ivan Oblyakovs herzliche Erinnerungen
Der Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau und der russischen Nationalmannschaft Ivan Oblyakov betonte im Gespräch mit Journalisten ebenfalls, wie sehr er sich über das Treffen mit Abbosbek Fayzullayev gefreut habe:
«Wir haben uns vor dem Spiel herzlich mit Abbos unterhalten, wir freuen uns immer, ihn zu sehen. Er ist in guter sportlicher Form. Er sagt, er verfolge ZSKA und vermisse die Atmosphäre und den Austausch innerhalb der Mannschaft. Wir haben ihn gefragt, wie es ihm in der Türkei geht, und er antwortete, dass alles bestens sei», sagte Oblyakov.
Wie sehr wird die Erfahrung von Abbosbek Fayzullayev in den europäischen und türkischen Ligen seiner Meinung nach dazu beitragen, in seiner zukünftigen Fußballkarriere noch höhere Ziele zu erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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