Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev äußerte sich offen über seine Karriere, seinen Ex-Klub ZSKA und dessen Fans sowie seine Beobachtungen in der türkischen Süper Lig.Bei Treffen in Moskau traf er seine ehemaligen Teamkollegen und erinnerte sich mit warmen Gefühlen an seine Zeit in Russland.

«Ich verfolge alle Spiele von ZSKA»

Abbosbek Fayzullayev, der von 2023 bis 2025 für ZSKA Moskau spielte und mit dem Team den russischen Pokal sowie den Supercup gewann, steht derzeit beim Istanbuler Verein «Başakşehir» unter Vertrag. Dennoch verhehlte er nicht, dass er die Spiele der «Armeeler» weiterhin verfolgt und ihnen den Meistertitel wünscht.

«Ich bin den ZSKA-Fans für die Zeit, die ich dort gespielt habe, sehr dankbar. Ich schaue mir immer noch alle Spiele an und fiebere mit ihnen mit. Ich möchte, dass sie in dieser Saison Meister werden. Sie haben das Zeug dazu», sagte Abbosbek Fayzullayev.

Abbosbek Fayzullayews Karriere und Bekenntnisse Informationen und Details Aktueller Verein «Istanbul Başakşehir» (Türkei, zweite Saison) Erfolge bei ZSKA Gewinner des russischen Pokals und des nationalen Supercups (2023–2025) Meinung eines ehemaligen Teamkollegen Ivan Oblyakov sagte, Abbosbek vermisse die Atmosphäre und den Austausch bei ZSKA Bewerteter Spieler Aleksey Batrakov («Galatasaray») — hohes Niveau und Tore

Über das Spiel von Aleksey Batrakov bei «Galatasaray»

Zudem lobte unser Landsmann die Leistungen des talentierten Spielers Aleksey Batrakov, der seine Karriere beim türkischen Tabellenführer «Galatasaray» sehr erfolgreich begonnen hat.