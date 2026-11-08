Am 11. Spieltag der türkischen Süper Lig war Istanbul Başakşehir, bei dem die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft unter Vertrag stehen, zu Gast bei Göztepe und sicherte sich in einem hart umkämpften Spiel einen 2:1-Comeback-Sieg.

In dieser Partie stand der Kapitän unserer Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov in der Startelf der Istanbuler, während unser weiteres Talent, Abbosbek Fayzullayev die Begegnung von der Bank aus verfolgte.

Schnelle Antwort und der entscheidende Treffer in der 83. Minute

Das Spiel in Izmir begann mit druckvollen Angriffen der Gastgeber:

Göztepe geht in Führung: In der 18. Minute zahlten sich die aktiven Bemühungen der Hausherren aus und Juan erzielte das 1:0.

Schneller Ausgleich durch Selke: Başakşehir ließ sich nicht lange bitten. Nur vier Minuten später, in der 22. Minute, glich der deutsche Stürmer Davie Selke zum 1:1 aus.

Višćas Siegtreffer: Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 83. Minute, überwand der erfahrene Edin Višća den gegnerischen Torhüter und sicherte Başakşehir damit drei wichtige Punkte.

Shomurodovs Leistung, Bewertung und der nächste Gegner

Die Beteiligung und die statistischen Werte der Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft sahen wie folgt aus: