Im Rahmen des 11. Spieltags der türkischen Süper Lig war der Istanbuler Klub Başakşehir zu Gast bei Göztepe und sicherte sich in einer hart umkämpften Partie einen 2:1-Comeback-Sieg.

In diesem Spiel, das besonders im Fokus der usbekischen Fußballfans stand, stand der Kapitän der Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov in der Startelf der Istanbuler, während unser weiteres Talent im Mittelfeld, Abbosbek Fayzullayev diesmal auf der Bank Platz nahm.

Schnelle Antwort und Viscas Siegtreffer: Wie verlief die Partie?

Das Spiel in Izmir war von Beginn an von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt:

Frühes Tor für Göztepe: In der 18. Minute erzielte Juan für die Gastgeber den Führungstreffer und zwang die Istanbuler in die Verfolgerrolle – 1:0;

Ausgleich durch Selke: Başakşehir antwortete prompt auf den Rückstand. Nur 4 Minuten später, in der 22. Minute, stellte der erfahrene deutsche Stürmer Davie Selke den Ausgleich her – 1:1;

Siegtreffer in der 83. Minute: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Teamleader Edin Višća zeigte in der 83. Minute seine Klasse und erzielte das Tor zum wertvollen 2:1-Sieg für die Istanbuler.

Shomurodov 86 Minuten im Einsatz, Fayzullayev auf der Bank

Der Einsatz der usbekischen Nationalspieler in dieser Partie gestaltete sich wie folgt:

Shomurodovs souveräner Auftritt: Eldor Shomurodov agierte in der Offensive aktiv, übte starken Druck auf die gegnerische Abwehr aus und wurde gemäß der Entscheidung des Trainers in der 86. Minute taktisch ausgewechselt, um Platz für Verteidiger Opoku zu machen;

Fayzullayev geschont: Obwohl der offensive Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev im Kader stand, kam er in dieser Begegnung nicht zum Einsatz und blieb auf der Bank.

Tabellensituation: Başakşehir klettert weiter nach oben

Der wichtige Sieg in Izmir verbesserte die Position der Istanbuler in der Meisterschaft deutlich: