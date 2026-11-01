Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev im 7-Tore-Thriller von Basaksehir bewertet?

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Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev im 7-Tore-Thriller von Basaksehir bewertet?

Das in Istanbul ausgetragene Spiel im Rahmen des 10. Spieltags der türkischen Süper Lig wurde zu einem echten Fest für die usbekischen Fußballfans. Der Istanbul Başakşehir FK, der Samsunspor zu Hause empfing, sicherte sich einen deutlichen und souveränen 5:2-Sieg.

In diesem torreichen Duell wurden zwei Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft — Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev zu den Hauptprotagonisten des Sieges, da sie jeweils das gegnerische Tor trafen.

7-Tore-Thriller in Istanbul: Der Spielverlauf

Das Spiel verlief von den ersten Minuten an mit hohem Tempo und intensiven Angriffen:

  • Shomurodovs frühes Tor (10. Minute): Bereits in der 10. Minute eröffnete der erfahrene Stürmer Eldor Shomurodov den Torreigen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung;

  • Die Antwort und der Vorstoß der Gastgeber: Obwohl Tanguy Coulibaly in der 22. Minute ausgleichen konnte, erhöhten Andreas Skov Olsen (25. Minute) und Emin Bayram kurz vor der Halbzeitpause (41. Minute) auf 3:1 für die Gastgeber;

  • Drama in der zweiten Halbzeit: In der 75. Minute erzielte Youssouf Ndayishimiye den vierten Treffer. Für die Gäste konnte Elais Tashshan in der 84. Minute noch einmal verkürzen;

  • Fayzullayev setzt den Schlusspunkt (90.+1 Minute): Der in der 78. Minute eingewechselte Abbosbek Fayzullayev traf in der Nachspielzeit präzise ins Netz und stellte den Endstand von 5:2 her.

Flashscore-Bewertungen: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?

Das internationale Statistikportal Flashscore bewertete die Leistung der Protagonisten wie folgt:

  • Eldor Shomurodov — 8,1 Punkte: Der Kapitän unserer Nationalmannschaft, der sein 8. Saisontor in der Liga erzielte, wurde mit starken 8,1 Punkten belohnt. Nur vier Spieler im Team erhielten eine höhere Bewertung, darunter Verteidiger Saba Kharebashvili mit 8,9 Punkten;

  • Abbosbek Fayzullayev — 7,5 Punkte: Das junge Talent, das in der 78. Minute eingewechselt wurde, benötigte nur 15 Minuten, um effektiv zu agieren, ein Tor zu erzielen und vom Portal mit verdienten 7,5 Punkten bewertet zu werden.

Die Situation in der Tabelle

Nach diesem deutlichen Sieg erhöhte Istanbul Başakşehir sein Punktekonto auf 14 Zähler aus 10 Spielen und kletterte auf den 10. Platz der Süper Lig. Samsunspor bleibt mit 4 Punkten weiterhin in der Gefahrenzone auf dem 17. Platz.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper LigIstanbul BaşakşehirFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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