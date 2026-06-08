In der europäischen Fußballwelt steht eine unerwartete und spektakuläre Trainerrotation kurz bevor. Nach den neuesten zuverlässigen Informationen des bekannten Insiders Gianluca Di Marzio ist der erfahrene Spezialist Roberto Mancini kurz davor, als Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft zurückzukehren. Laut der Quelle haben die Verhandlungen zwischen dem 61-jährigen Mentor und dem italienischen Fußballverband die letzte Phase erreicht, und die Parteien werden einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. Dem neuen Abkommen zufolge wird das Jahresgehalt des italienischen Meisters voraussichtlich 2 Millionen Euro betragen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der erfahrene Trainer die Squadra Azzurra führt. Mancini hat die Nationalmannschaft seines Heimatlandes bereits von 2018 bis 2023 erfolgreich betreut. Unter seiner Führung erlebten die Italiener eine einzigartige Renaissance, gewannen die Europameisterschaft 2021 und bestiegen den kontinentalen Thron. Doch danach geriet das Team in eine Krise, verpasste überraschend die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, was zum Rücktritt des Spezialisten führte. Er war auch einige Zeit als Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft tätig.

Die Rückkehr der italienischen Nationalmannschaft zu ihrem alten und bewährten Mentor ist kein Zufall. Im März dieses Jahres beschloss der nationale Fußballverband nach weiteren Misserfolgen und Pechspielen in der WM-Qualifikation, den ehemaligen Cheftrainer Gennaro Gattuso zu entlassen. Nun wollen die Vertreter der Apenninenhalbinsel die Mannschaft unter Mancinis Führung wiederbeleben und den früheren Glanz vor der globalen Weltmeisterschaft 2030 wiederherstellen.

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