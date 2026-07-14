Spaniens Nationaltrainer gibt zu: Frankreich ist noch stärker geworden

Die spanische Nationalmannschaft bereitet sich auf eine ihrer größten Herausforderungen vor, da sie nur noch einen Schritt vom Finale der WM 2026 entfernt ist. Luis de la Fuente räumte vor dem Halbfinale gegen Frankreich ein, dass der Gegner deutlich stärker geworden sei, betonte jedoch, dass auch Spanien nicht auf der Stelle getreten sei.

„Frankreich ist viel stärker geworden“

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente äußerte sich vorsichtig und respektvoll über die französische Nationalmannschaft.

„Seit unserem letzten Aufeinandertreffen hat sich Frankreich deutlich verbessert. Die französischen Spieler haben sich individuell weiterentwickelt“, sagte er.

Ihm zufolge sind Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé noch stärker geworden, und das gesamte französische Team hat sich seit den letzten Begegnungen weiterentwickelt.

Diese Worte klingen weniger nach Lob vor dem Halbfinale als vielmehr nach der Anerkennung einer realen Gefahr, da Frankreich über viele Spieler verfügt, die das Spiel in einem Moment entscheiden können.

Auch Spanien hat sich verändert

De la Fuente erkannte Frankreichs Fortschritt an, betonte aber ausdrücklich, dass Spanien nicht mehr dasselbe Team wie früher sei.

„Dennoch sind auch wir nicht stehen geblieben“, so der spanische Experte.

Dies zeigt die Einstellung, mit der Spanien in das Halbfinale geht: Respekt vor dem Gegner ist vorhanden, aber keine Angst.

In den letzten Jahren ist Spanien durch Ballbesitz, schnelles Passspiel, hohes Pressing und das mutige Spiel junger Talente wieder zu einer Großmacht geworden. Nun wird dieser Stil gegen Frankreichs schnellen und individuell starken Angriff getestet.

Mbappé und Dembélé — die Hauptgefahr

De la Fuente erwähnte explizit Mbappé und Dembélé. Das ist kein Zufall.

Mbappé bleibt das Aushängeschild des französischen Angriffs. Er ist einer der gefährlichsten Spieler der Welt in Bezug auf Geschwindigkeit, Abschluss und das Ausnutzen von Freiräumen.

Dembélé kann mit seinen scharfen Bewegungen auf dem Flügel, seiner Stärke in Eins-gegen-Eins-Situationen und seinen unvorhersehbaren Entscheidungen die spanische Abwehr vor ernsthafte Probleme stellen.

Frankreichs Waffe Gefahr für Spanien Mbappés Geschwindigkeit Gefahr durch Räume hinter der Abwehr Dembélés Dribbling Eins-gegen-Eins-Situationen auf den Flügeln Mannschaftliche Entwicklung einen einzelnen Spieler zu decken reicht nicht aus Individuelle Klasse das Spiel kann sich in einer einzigen Szene entscheiden

Die Hauptaufgabe für Spanien besteht darin, den französischen Stars nicht zu erlauben, ihr bestes Spiel zu zeigen.

Der erste Finalist wird ermittelt

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli statt. Das Spiel beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Der Sieger wird der erste Finalist der WM 2026 sein.

Dieses Spiel ist nicht nur ein Halbfinale. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier verschiedener Fußballphilosophien: Spanien strebt nach Ballkontrolle, während Frankreich durch schnelle Angriffe und individuelle Klasse zuschlagen will.

Kleinigkeiten entscheiden das Halbfinale

In solchen Spielen ist es schwer, von einem Favoriten zu sprechen. Spanien geht als amtierender Europameister mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Frankreich hingegen ist eine Mannschaft, die weiß, wie man große Turniere gewinnt.

In dieser Phase kann ein Fehlpass, eine Standardsituation oder ein schneller Konter den gesamten Spielverlauf verändern.

Einfach gesagt: Es gibt hier keinen „wir korrigieren das später“-Modus. Im Halbfinale werden Fehler sofort bestraft.

Wie wird Spanien antworten?

De la Fuente gab offen zu, dass Frankreich stärker geworden ist. Aber seine Worte zeigen auch, dass Spanien an seine eigene Stärke glaubt.

Nun werden alle Fragen auf dem Platz beantwortet: Kann Spanien Frankreich durch Ballkontrolle stoppen, oder werden Mbappé und Dembélé das Schicksal des Halbfinales in wenigen Momenten entscheiden?

Die Antwort wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli feststehen.