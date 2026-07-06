De la Fuente: „Es wäre besser, wenn Ronaldo nicht spielen würde“

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, äußerte sich vor dem wichtigen Achtelfinalspiel der WM 2026 gegen Portugal über Cristiano Ronaldo.

Der spanische Fachmann lobte den Charakter und die Professionalität des 41-jährigen Stürmers. Gleichzeitig betonte er, dass die spanische Abwehr keine Sekunde die Konzentration verlieren dürfe, wenn Ronaldo auf dem Platz steht.

„Ich habe meinen Respekt vor ihm nie verborgen“

De la Fuente würdigte besonders Ronaldos Fähigkeit, sich stets hohe Ziele zu setzen und über Jahre hinweg auf höchstem Niveau zu bleiben.

„Ich habe meinen Respekt vor Ronaldo nie verborgen. Ich schätze seinen Charakter, seine Fähigkeit, sich hohe Ziele zu setzen, und seinen ständigen Drang, an sich zu arbeiten, sehr“, sagte der spanische Nationaltrainer.

Ronaldo strebt weiterhin nach neuen Erfolgen

Nach Ansicht des spanischen Trainers gibt sich der portugiesische Star trotz seines bereits riesigen fußballerischen Erbes nicht mit dem Erreichten zufrieden.

„Cristiano gibt sich nicht mit dem gewaltigen Erbe zufrieden, das er geschaffen hat. Er will noch mehr erreichen“, sagte de la Fuente.

Ein Moment kann das ganze Spiel entscheiden

Der Trainer betonte, dass es extrem gefährlich sei, Ronaldo in der Nähe des Strafraums unbewacht zu lassen.

„Man darf ihn auf dem Platz keine Sekunde aus den Augen lassen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit in der Gefahrenzone kann über das Schicksal des Spiels entscheiden“, sagte er.

„Ich würde es vorziehen, wenn er nicht spielt“

De la Fuente gab halb scherzhaft, halb ernst zu, dass ein Fehlen des gegnerischen Anführers für Spanien angenehmer wäre.

„Um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, wenn er nicht spielt. Aber ich denke, er wird auflaufen“, sagte der spanische Coach.

Ronaldo hat bei der WM drei Tore erzielt

Cristiano Ronaldo hat bei der WM 2026 bisher in vier Spielen auf dem Platz gestanden und drei Tore erzielt.

Nun wird er im iberischen Derby gegen Spanien eine der Hauptwaffen Portugals sein. Auf der einen Seite steht das starke Mittelfeld, das de la Fuente gelobt hat, und auf der anderen Seite Ronaldo, der das Spiel in einem Augenblick verändern kann. Auf dem Platz wird es wenig Ruhe geben.