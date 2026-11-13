Mauricio Pochettino ist der neue Cheftrainer von Manchester United

Der englische Manchester UnitedKlub hat endlich offiziell Änderungen in seinem Trainerstab bekannt gegeben. Es wurde berichtet, dass der renommierte Fachmann Mauricio Pochettino zum neuen Cheftrainer der 'Red Devils' ernannt wurde. Die Parteien haben einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

Pochettinos reiche Erfahrung und seine Tätigkeit bei der US-Nationalmannschaft

Der argentinische Trainer ist mit den Rätseln der englischen Premier League bestens vertraut. Zuvor war er bei mehreren namhaften EPL-Klubs erfolgreich tätig, darunter Southampton, Tottenham und Chelsea Teams.

Außerdem betreute er in den letzten Jahren die US-Nationalmannschaft und erreichte das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026. Seine internationale Erfahrung war einer der Hauptfaktoren, die die Aufmerksamkeit derManchester UnitedFührung auf sich zogen.

Mauricio Pochettinos Karriere Wichtige Kennzahlen und Daten Neuer Klub und Vertrag Manchester United, bis 2029 Ehemalige EPL-Klubs Southampton, Tottenham, Chelsea Letzte Arbeitsstelle US-Nationalmannschaft (WM-Achtelfinale 2026) Erste Aufgabe Ausweg aus der Krise in der EPL-Tabelle

Schwierige Tabellensituation und der Test an der Anfield Road

Es ist bekannt, dass Manchester United eine sehr schwierige Saison durchlebt. Derzeit belegen die Mancunians den 18. Tabellenplatz in der englischen Premier League.

Auf den neuen Cheftrainer warten sehr harte und komplexe Prüfungen. Insbesondere wird Manchester United unter Pochettino in der nächsten Runde der EPL den Erzrivalen Liverpool besuchen, und dieses Spiel wird im Stadion Anfield ausgetragen. Es besteht kein Zweifel, dass dies eines der ernstesten und verantwortungsvollsten Debüts für den Trainer bei dem Verein sein wird.

Glauben Sie, dass Mauricio Pochettino Manchester United aus der Krise führen und wieder an die Spitze bringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!