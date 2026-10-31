Estevaos Benefiz: Xabi Alonso lobt den neuen Star von Chelsea

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Estevaos Benefiz: Xabi Alonso lobt den neuen Star von Chelsea

Im Spitzenspiel der Premier League besiegte Chelsea zu Hause Manchester Unitedmit 2:0 und sicherte sich einen wichtigen Sieg. Das Duell in London wurde zum wahren Benefiz für den jungen offensiven Mittelfeldspieler der „Blues“ Estevao — das brasilianische Talent stand in dieser Premier-League-Saison erstmals in der Startelf.

Nach dem Spiel sprach Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso gegenüber dem renommierten Sender Sky Sports begeistert über die Leistung des jungen Stars, den taktischen Plan hinter seiner Nominierung und das Potenzial des brasilianischen Wunderkinds.

„Er wusste, dass er in der Startelf stehen würde“: Alonsos kritischer Plan

Xabi Alonso enthüllte, dass seine überraschende Entscheidung bei der Aufstellung kein Zufall war, sondern ein lange geplanter Schachzug:

„Normalerweise halte ich Informationen über die Aufstellung vor dem Spiel geheim. Aber direkt nach dem Spiel gegen Tottenham habe ich persönlich mit Estevao gesprochen — er wusste schon damals, dass er heute gegen Manchester United von Beginn an spielen würde.

Er hat dieses Vertrauen auf höchstem Niveau zurückgezahlt und bewiesen, dass er mehr Spielzeit verdient hat. Er war absolut bereit für ein solches Topspiel. Jeder Trainer erwartet genau diese Reaktion von seinem Spieler. Deshalb freue ich mich aufrichtig für ihn.“

Verbindung zu den Fans und Kampf bis zur Erschöpfung

Der spanische Trainer würdigte besonders die Verbindung, die Estevao zu den Rängen an der Stamford Bridge aufgebaut hat, sowie seinen Einsatz auf dem Platz:

  • Freiheit auf dem Platz: „Estevao hat nicht nur gespielt, er hatte echten Spaß am Fußball und konnte eine großartige Verbindung zu den Fans aufbauen“, fügte Alonso hinzu;

  • Einsatz mit voller Kraft: „Er war nah dran, das Ergebnis zu eröffnen, hat bis zum Ende alles gegeben und den Platz völlig erschöpft verlassen. Das war einer der unvergesslichsten Tage seiner Karriere“;

  • Grund für die taktische Wahl: „Warum ausgerechnet gegen ManU? Ich hatte einen sehr klaren Plan. Ich war fest davon überzeugt, dass Estevao dem Team in diesem Spiel sehr helfen würde, und er hat sein Potenzial voll ausgeschöpft, indem er die gegnerische Abwehr ständig vor Probleme stellte.“

Abseits rettet Manchester United— Zwei aberkannte Tore

Die Aktivität von Estevao in diesem Spiel wurde für die Verteidiger der Mancunians zum echten Kopfzerbrechen. Während der Partie gelang es dem brasilianischen Wunderkind zweimal, das gegnerische Tor zu treffen, doch in beiden Fällen entschied das Schiedsrichterteam auf Abseits und erkannte die Tore ab.

Nichtsdestotrotz bringt der souveräne 2:0-Sieg und das glänzende Debüt des jungen Mittelfeldspielers die Titelambitionen der Mannschaft von Xabi Alonso auf ein neues Level.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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