Manchester United erzielt Einigung mit Mauricio Pochettino: Details bekannt

Manchester United steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Wie der weltbekannte Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein kurz vor dem Abschluss einer Einigung, um den renommierten argentinischen Experten Mauricio Pochettino an die Seitenlinie zu holen.

Mündliche Einigung und Verhandlungen mit dem US-Fußballverband

Es wird berichtet, dass die Führung von Manchester United erfolgreiche Gespräche mit Pochettino und seinen Vertretern geführt und bereits eine mündliche Einigung erzielt hat. Derzeit führt der Verein die letzten Verhandlungen mit dem US-Fußballverband, um die offizielle Entscheidung bekannt zu geben. Fabrizio Romano betonte, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis dieser mit Spannung erwartete Transfer offiziell bestätigt wird.