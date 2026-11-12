Manchester United erzielt Einigung mit Mauricio Pochettino: Details bekannt

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Manchester United erzielt Einigung mit Mauricio Pochettino: Details bekannt

Manchester United steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Wie der weltbekannte Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein kurz vor dem Abschluss einer Einigung, um den renommierten argentinischen Experten Mauricio Pochettino an die Seitenlinie zu holen.

Mündliche Einigung und Verhandlungen mit dem US-Fußballverband

Es wird berichtet, dass die Führung von Manchester United erfolgreiche Gespräche mit Pochettino und seinen Vertretern geführt und bereits eine mündliche Einigung erzielt hat. Derzeit führt der Verein die letzten Verhandlungen mit dem US-Fußballverband, um die offizielle Entscheidung bekannt zu geben. Fabrizio Romano betonte, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis dieser mit Spannung erwartete Transfer offiziell bestätigt wird.

Mauricio Pochettinos Karriere und aktuelle Situation

Informationen

Aktuelle Position

Cheftrainer der US-Nationalmannschaft

Status bei Manchester United

Mündliche Einigung erzielt, in der Endphase

Quelle

Bekannter Insider Fabrizio Romano

Bekannte ehemalige Vereine

Tottenham, PSG, Chelsea

Die neue Herausforderung des erfahrenen Experten

Zur Erinnerung: Mauricio Pochettino trainiert derzeit die US-Nationalmannschaft. Der argentinische Trainer hat bereits bei einer Reihe europäischer Spitzenklubs, darunter Tottenham, PSG und Chelsea, wertvolle Erfahrungen gesammelt. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, wird er seine Karriere in der Premier League bei Manchester United fortsetzen.

Glauben Sie, dass Mauricio Pochettino das Spiel von Manchester Unitedgrundlegend verändern und das Team zu neuen Erfolgen führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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