Manchester United erzielt Einigung mit Mauricio Pochettino: Details bekannt
Manchester United steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Wie der weltbekannte Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein kurz vor dem Abschluss einer Einigung, um den renommierten argentinischen Experten Mauricio Pochettino an die Seitenlinie zu holen.
Mündliche Einigung und Verhandlungen mit dem US-Fußballverband
Es wird berichtet, dass die Führung von Manchester United erfolgreiche Gespräche mit Pochettino und seinen Vertretern geführt und bereits eine mündliche Einigung erzielt hat. Derzeit führt der Verein die letzten Verhandlungen mit dem US-Fußballverband, um die offizielle Entscheidung bekannt zu geben. Fabrizio Romano betonte, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis dieser mit Spannung erwartete Transfer offiziell bestätigt wird.
Mauricio Pochettinos Karriere und aktuelle Situation
Informationen
Aktuelle Position
Cheftrainer der US-Nationalmannschaft
Status bei Manchester United
Mündliche Einigung erzielt, in der Endphase
Quelle
Bekannter Insider Fabrizio Romano
Bekannte ehemalige Vereine
Tottenham, PSG, Chelsea
Die neue Herausforderung des erfahrenen Experten
Zur Erinnerung: Mauricio Pochettino trainiert derzeit die US-Nationalmannschaft. Der argentinische Trainer hat bereits bei einer Reihe europäischer Spitzenklubs, darunter Tottenham, PSG und Chelsea, wertvolle Erfahrungen gesammelt. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, wird er seine Karriere in der Premier League bei Manchester United fortsetzen.
Glauben Sie, dass Mauricio Pochettino das Spiel von Manchester Unitedgrundlegend verändern und das Team zu neuen Erfolgen führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…