In einem der zentralen Duelle der englischen Premier League empfing das von Xabi Alonso trainierte Chelsea zu Hause Manchester Unitedund sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg. Diese Niederlage ist ein schwerer Schlag für den Trainer der Red Devils, Michael Carrick – seine Zukunft im Verein steht mehr denn je in Frage.

Wer waren also die Schlüsselspieler für den Erfolg der Londoner? Das Magazin „Euro-Futbol“ hob die Leistungen von drei Stars hervor, die das Spiel entschieden und die Bestnote (8,5) erhielten.

1. Morgan Rogers (8,5 Punkte) – ein Meistertor und entscheidende Kreativität

Rogers' Treffer wurde zum wahren Highlight der Begegnung:

Sekunden, in denen fünf Verteidiger machtlos waren: Er eroberte den Ball in der Mitte des Feldes und rannte mit hohem Tempo auf das Tor von ManU zu. Fünf verfolgende Spieler konnten ihn nicht stoppen, und der Angriff endete mit einem präzisen, feinen Abschluss.

Kreativitäts-Index: Rogers spielte 3 gefährliche, entscheidende Pässe für seine Teamkollegen;

Psychologischer Druck auf Martínez: Mit einem schnellen Dribbling ließ er den argentinischen Verteidiger Lisandro Martínez aussteigen und provozierte dessen Gelbe Karte.

2. Roméo Lavia (8,5 Punkte) – die Mauer im Mittelfeld

Der belgische defensive Mittelfeldspieler, der die absolute Kontrolle im Zentrum übernahm, legte das Spiel der gegnerischen Leistungsträger komplett lahm:

Pressing zum Tor: Es war Lavia, der Bryan Mbeumo den Ball abnahm und den Pass zum Angriff spielte, der mit Rogers' Tor endete;

Bruno Fernandes unter Kontrolle: Er hielt den Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes, fast 90 Minuten lang unter strenger Bewachung und ließ ihn das Spiel nicht organisieren;

Starke Statistik: 5 Balleroberungen, 4 abgefangene Bälle sowie 7 gewonnene Zweikämpfe von insgesamt 9.

3. Wesley Fofana (8,5 Punkte) – Abwehrchef und Elfmeter-Herausholer

Fofana sorgte nicht nur für Stabilität im eigenen Strafraum, sondern spielte auch in der Offensive eine entscheidende Rolle:

Bester bei den Interceptions: Er stellte einen Rekord beim Lesen gegnerischer Pässe auf und fing 5 Bälle ab;

Gefahr bei Standards: Er hielt den Gegner bei Standardsituationen ständig in Atem und setzte sich bei einer Ecke in der Luft gegen Martínez durch;

Die Entscheidung: Fofana zwang den Gegner im Strafraum zu einem Foul, holte einen Elfmeter heraus und trug maßgeblich dazu bei, die Spannung aus dem Spiel zu nehmen.

Das System von Xabi Alonso beweist weiterhin seine Effektivität gegen starke Gegner, während Michael Carrick und sein Team dringend Lösungen für ihre Probleme finden müssen.