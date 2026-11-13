Warum wurde die 2:0-Führung verspielt? Ehemaliger Spieler erklärt die Gründe für die Niederlage

Trotz einer 2:0-Führung im Freundschaftsspiel gegen Russland verlor die usbekische Nationalmannschaft am Ende mit 2:3. Drei Gegentore innerhalb von nur zehn Minuten versetzten die Fans in Staunen. Vor allem stellt sich die Frage: Warum hat sich die Mannschaft, die in der ersten Halbzeit so diszipliniert und souverän agierte, nach der Pause so drastisch verändert?

Shahboz Erkinov, ein ehemaliger Nationalspieler, der heute als Jugendtrainer arbeitet, äußerte sich zum Spiel gegen Russland. Er beleuchtete die Gründe für die Niederlage, die Einwechslungen von Fabio Cannavaro, Abdukodir Khusanov's Abwesenheit sowie die positiven Entwicklungen in unserem Nationalteam.

Usbekistan in der ersten Halbzeit und Usbekistan in der zweiten Halbzeit – zwei verschiedene Mannschaften

Laut Erkinov zeigte unser Nationalteam in der ersten und zweiten Halbzeit völlig unterschiedlichen Fußball.

Er merkte an, dass die Spieler in der ersten Hälfte kompakt und diszipliniert agierten. Das kollektive Pressing funktionierte gut, und auch im Angriff war Aktivität spürbar. Doch nach der Pause änderte sich die Situation schlagartig.

„Es hinterließ zwei völlig verschiedene Eindrücke. In der ersten Halbzeit eine ganz andere Mannschaft, in der zweiten eine völlig andere. In der ersten Hälfte spielten wir sehr kompakt und diszipliniert. Nach der Pause häuften sich jedoch die individuellen Fehler“, so der Experte.

Erkinov glaubt, dass die 2:0-Führung dazu geführt haben könnte, dass die Spieler etwas nachlässig wurden. Er führte die Niederlage jedoch nicht allein auf diesen Faktor zurück.

Er lobte zudem ausdrücklich die Leistung der russischen Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit. Der Gegner erhöhte nach der Pause das Tempo und nutzte die Räume hinter der Abwehr durch lange Bälle effektiv aus.

Haben sich Cannavaros Einwechslungen ausgezahlt?

Eines der meistdiskutierten Themen unter Fans und Experten nach dem Spiel waren die Einwechslungen von Fabio Cannavaro.

Denn genau nach den Umstellungen in der zweiten Halbzeit verlor unser Nationalteam den Spielfluss und konnte dem Druck des Gegners nicht mehr standhalten.

Shahboz Erkinov gab zu, dass die eingewechselten Spieler nicht wie erwartet ins Spiel fanden. Er betonte jedoch, dass es nicht fair sei, dies einseitig als Fehler des Trainers abzutun.

„Sie kamen nicht ins Spiel, das ist klar. Ich würde nicht sagen, dass die Spieler, die in der zweiten Halbzeit kamen, das Spiel zerstört haben. Aber Cannavaro muss sie doch testen! Wo soll er sie sonst sehen? Wenn er neue Spieler nicht in solchen Spielen testet, wo und mit wem soll er sie dann sehen?“, sagte er.

Nach Ansicht des Experten hätten die Einwechselspieler zumindest das Spieltempo der ersten Halbzeit halten müssen. Doch diese Aufgabe erfüllten sie nicht.

Gleichzeitig verstärkte die russische Nationalmannschaft ihr Spiel durch die Einwechslungen. Dies verdeutlichte den Unterschied zwischen beiden Teams noch mehr.

Welche Spieler hob Erkinov besonders hervor?

Der ehemalige Spieler wurde auch gefragt, wer bei ihm im Nationalteam den besten Eindruck hinterlassen hat.

Erkinov Jahongir Urozov's Leistung bewertete er positiv. Zudem lobte er Eldor Shomurodovals einen Spieler, der auf seinem gewohnten Niveau agierte.

Auch Doston Khamdamov gefiel dem Experten. Obwohl Torhüter Nazarov in einer Situation ein Missverständnis mit einem Verteidiger hatte, parierte er mehrere gefährliche Schüsse.

„Jahongir Urozov hat nicht schlecht gespielt. Eldor ist wie immer auf seinem Niveau. Hut ab. Auch Doston Khamdamov hat mir gefallen. Als Nazarov aus dem Tor kam, gab es ein Missverständnis mit dem Verteidiger. Abgesehen davon hat der Torhüter 2-3 Mal gut gerettet. Er hat alle Angriffe gut mit dem Fuß eingeleitet“, sagte Erkinov.

Seiner Meinung nach ist auch das fußballerische Mitspielen des Torhüters besonders erwähnenswert.

„Abdukodir Khusanov hätte solche Situationen verhindert“

Das Fehlen von Abdukodir Khusanov im Spiel gegen Russland sorgte ebenfalls für Diskussionen. Insbesondere fiel auf, dass gegnerische Stürmer häufig frei vor unsere Verteidiger kamen.

Laut Shahboz Erkinov hatte das Fehlen von Khusanov einen sehr großen Einfluss auf die Defensive unseres Nationalteams.

„Abdukodirs Fehlen hat sich massiv ausgewirkt. Mit Abdukodir hätte es diese Eins-gegen-Eins-Situationen nicht gegeben. Er ist schnell und weiß, wie man Distanzen einschätzt. Mit Khusanov wären sie nicht so leicht durchgekommen“, sagte der ehemalige Spieler.

Tatsächlich sind im modernen Fußball die Schnelligkeit eines Verteidigers, das rechtzeitige Stoppen des gegnerischen Stürmers und die Kontrolle des Raums hinter der Abwehr entscheidend. Laut Erkinov ist Khusanov genau deshalb so wichtig für unser Team.

Ist Cannavaros „Handschrift“ erkennbar?

Trotz der Niederlage betonte Erkinov, dass der Arbeitsstil von Cheftrainer Fabio Cannavaro im Spiel unseres Nationalteams erkennbar sei.

Seiner Meinung nach versuchen die Spieler, offensiver und aggressiver zu spielen und Angriffe aus einer kompakten Defensive heraus zu starten.

Der Experte hob jedoch hervor, dass die Chancen für junge Spieler einer der wichtigsten Beiträge von Cannavaro seien.

„Ein Aspekt von Fabios Arbeit, der nützlich ist, ist, dass er junge, noch unentdeckte Spieler beruft und sie ohne Angst testet. Vielleicht hätten sich einheimische Trainer das nicht getraut. Cannavaro hat keine Angst, den Kader zu verjüngen und zu rotieren. Ich kann sicher sagen, dass ihm das gelingt“, so Erkinov.

Somit bewertet der ehemalige Spieler neben dem Ergebnis auch den Prozess der Erprobung neuer Spieler und die Erneuerung des Kaders positiv.

„Wir stehen Russland in nichts nach“: Ein wichtiges Fazit nach der Niederlage

Shahboz Erkinov bezeichnete die Notwendigkeit, bis zum Ende des Spiels zu kämpfen, als die wichtigste Lektion aus dem Spiel gegen Russland.

Seiner Meinung nach ist eine 2:0-Führung keine Siegesgarantie. Die russischen Spieler zeigten in der Praxis, dass man selbst in einem Freundschaftsspiel bis zur letzten Minute mit vollem Einsatz kämpfen muss.

Gleichzeitig sieht der ehemalige Spieler diese Niederlage nicht als Beweis dafür, dass der usbekische Fußball hinter Russland zurückliegt.

„Meine persönliche Meinung ist, dass wir heute qualitativ mit dem russischen Fußball gleichgezogen haben. Am Beispiel der Nationalmannschaft sieht man, dass wir ihnen in nichts nachstehen. Denn unser Fußball hat sich ebenfalls verbessert“, sagte Erkinov.

Seiner Meinung nach hat auch der Ausschluss der russischen Nationalmannschaft und der heimischen Liga von internationalen Wettbewerben in den letzten Jahren Auswirkungen. Dies könne das Wachstum der Spieler und das Wettbewerbsumfeld negativ beeinflussen.

Welche Lehren sind aus der Niederlage zu ziehen?

Das Spiel gegen Russland war eine ernste Warnung für unser Nationalteam. Der disziplinierte Fußball, das kollektive Pressing und die Offensivaktivität in der ersten Halbzeit zeigten, dass es Fortschritte gibt. Doch der starke Leistungsabfall in der zweiten Hälfte zeigte, dass es noch genug Probleme zu lösen gibt.

Besonders wichtig ist, dass die Einwechselspieler das Tempo halten, die Abstimmung in der Defensive stimmt und die Konzentration auch bei einer Führung nicht verloren geht.

Vielleicht war dies die größte Lektion des Spiels: Eine starke Mannschaft besteht nicht nur aus einer guten Startelf. Sie muss in der Lage sein, die gleiche Disziplin zu wahren, egal wer auf dem Platz steht.

Die usbekische Nationalmannschaft hat eine 2:0-Führung verspielt. Wenn jedoch die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage gezogen werden, kann sie eine wichtige Erfahrung für zukünftige Spiele sein.

Was sollte unser Nationalteam unter Fabio Cannavaro Ihrer Meinung nach ändern, um solche Fehler in künftigen Pflichtspielen zu vermeiden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!