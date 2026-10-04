32 Jahre „schwarze Serie“: Mit welcher Aufstellung treten die „Weißen Wölfe“ in Seoul an?

Nach einer komplizierten und enttäuschenden Weltmeisterschaft bereiten sich die Nationalmannschaften von Usbekistan und Südkorea intensiv auf den Asien-Cup vor, der im Januar beginnt. Dieses Freundschaftsspiel in Seoul dient für beide Teams als echter Härtetest vor dem kontinentalen Turnier.

Im Vorfeld der Begegnung stehen die interne Atmosphäre im Lager des Gegners, Fabio Cannavarosowie taktische Überlegungen und historische Statistiken im Mittelpunkt der Analyse.

Südkorea: Konflikte mit dem Trainer und instabile Aufstellung

Nach einem deutlichen 3:0-Sieg gegen Ecuador im ersten Testspiel unter Interimstrainer Roberto Moreno gerieten die Koreaner in den folgenden Partien in eine ernsthafte Krise. Die Gastgeber, die in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbuchen konnten, mussten eine herbe Niederlage gegen Uruguay (1:4) hinnehmen und spielten gegen Venezuela torlos (0:0) unentschieden.

Hauptprobleme im Lager des Gegners:

Konflikt mit Kim Min-jae: Die übermäßig emotionale Reaktion des Teamleaders Kim Min-jae nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Venezuela deutet auf Probleme zwischen dem spanischen Trainer und den Stars hin.

Personelle Ausfälle: Während Paik Seung-ho verletzt zu Birmingham zurückgekehrt ist, hat der Stürmer Cho Gue-sung vom FC Midtjylland das Trainingslager verlassen. Innenverteidiger Lee Gi-hyuk nimmt an den Asienspielen teil. Die einzige gute Nachricht ist die Rückkehr des Mittelfeldspielers Hwang In-beom vom FC Porto.

Geschichte der direkten Duelle: In der Geschichte Südkoreas hat das Team nur ein einziges Mal gegen Usbekistan verloren – beim ersten Aufeinandertreffen 1994. Seitdem haben die Koreaner in 15 Spielen 11 Siege und 4 Unentschieden erzielt. Doch seit dem letzten Aufeinandertreffen der Teams in Seoul sind fast 10 Jahre vergangen, und in dieser Zeit hat der usbekische Fußball einen beachtlichen Fortschritt gemacht.

Usbekistan: Cannavaros Siegesserie und die schwarze Serie in der Fremde

Das WM-Debüt mit drei Niederlagen liegt hinter ihnen. Fabio Cannavaro weckt mit einer deutlich verjüngten Mannschaft großes Vertrauen bei den Fans. In den letzten beiden Spielen in Taschkent fegten die „Weißen Wölfe“ den Iran mit 3:1 und Syrien mit 4:1 vom Platz und ließen die WM-Enttäuschung vergessen (bemerkenswert ist, dass beide Gegentore Eigentore waren).

Wichtige Trends im Team:

Pause für die Leistungsträger: Vor der schwierigen Reise nach Seoul wurden Eldor Shomurodov, Sherzod Nasrullayev, Azizjon G‘aniyev und Dostonbek Hamdamov im Spiel gegen Syrien komplett geschont. Stammtorhüter Abduvohid Ne’matov ist nach überstandener Verletzung wieder einsatzbereit.

Husayn Norchayevs Gala: Der Mittelstürmer erzielte ein Tor gegen den Iran und zwei gegen Syrien und sorgt damit für einen gesunden Konkurrenzkampf mit Shomurodov um den Stammplatz.

Die unglückliche Auswärtsserie: Der letzte offizielle Auswärtssieg Usbekistans liegt im November 2024 (1:0 gegen Nordkorea in Laos). In den sieben Spielen außerhalb des eigenen Landes in den Jahren 2025 und 2026 erreichte das Team 2 Unentschieden und kassierte 5 Niederlagen. Das Spiel in Korea ist die beste Gelegenheit, dieses Auswärtssyndrom zu beenden.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Südkorea (4-4-2): Kim Seung-gyu — Lee Tae-seok, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo — Eom Ji-sung, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in — Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min.

Usbekistan (4-3-3): Abduvohid Ne’matov — Behruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jahongir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev — Odil Hamrobekov, Azizjon G‘aniyev, Akmal Mozgovoy — Dostonbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Das Duell in Seoul bietet nicht nur die Chance, die FIFA-Weltranglistenposition zu verbessern, sondern ermöglicht es den Schützlingen von Cannavaro auch, vor dem Asien-Cup ihre Stärke gegen einen kontinentalen Favoriten unter Beweis zu stellen.