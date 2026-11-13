Gefängnis und hohe Geldstrafe: Was hat Usman Nurmagomedov der Streit mit Merab Dvalishvili gekostet?

Eine Entwicklung, die die MMA-Welt erschüttert hat. Der berühmte Kämpfer Usman Nurmagomedov wurde aufgrund einer Massenschlägerei mit dem UFC-Star Merab Dvalishvili in Abu Dhabi hart bestraft. Offiziellen Angaben zufolge hat das Gericht gegen ihn eine sechsmonatige Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe in Höhe von 81.000 Dollar verhängt.

Details zum Vorfall und das Gerichtsurteil

Zur Erinnerung: Vor einiger Zeit kam es in einem Hotel in Abu Dhabi zu einer Auseinandersetzung zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili, die in einer Massenschlägerei endete. Auf den Videoaufnahmen vom Tatort ist zu sehen, wie die Kämpfer und ihr Umfeld aufeinander losgingen und die Situation eskalierte. Nach den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden und dem Gerichtsverfahren wurde gegen den als schuldig befundenen Usman Nurmagomedov die oben genannte harte Maßnahme verhängt.