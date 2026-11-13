Gefängnis und hohe Geldstrafe: Was hat Usman Nurmagomedov der Streit mit Merab Dvalishvili gekostet?
Eine Entwicklung, die die MMA-Welt erschüttert hat. Der berühmte Kämpfer Usman Nurmagomedov wurde aufgrund einer Massenschlägerei mit dem UFC-Star Merab Dvalishvili in Abu Dhabi hart bestraft. Offiziellen Angaben zufolge hat das Gericht gegen ihn eine sechsmonatige Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe in Höhe von 81.000 Dollar verhängt.
Details zum Vorfall und das Gerichtsurteil
Zur Erinnerung: Vor einiger Zeit kam es in einem Hotel in Abu Dhabi zu einer Auseinandersetzung zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili, die in einer Massenschlägerei endete. Auf den Videoaufnahmen vom Tatort ist zu sehen, wie die Kämpfer und ihr Umfeld aufeinander losgingen und die Situation eskalierte. Nach den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden und dem Gerichtsverfahren wurde gegen den als schuldig befundenen Usman Nurmagomedov die oben genannte harte Maßnahme verhängt.
Geldstrafen der Parteien und das Eingreifen der RAF
Dem Urteil zufolge wurde nicht nur Nurmagomedov bestraft. Auch gegen Merab Dvalishvili und seinen Freund wurde jeweils eine Geldstrafe von 13.000 Dollar verhängt. Die amerikanische Kampfsportorganisation RAF (Rumble Association Federation) gab jedoch bekannt, diese finanziellen Kosten zu übernehmen. Dieser Umstand sorgte in der MMA-Community für hitzige Diskussionen.
Beteiligte des Vorfalls
Ergriffene Maßnahmen und Strafen
Usman Nurmagomedov
Sechs Monate Freiheitsstrafe, 81.000 $ Geldstrafe
Merab Dvalishvili
13.000 $ Geldstrafe (Zahler: RAF)
Freund von Dvalishvili
13.000 $ Geldstrafe (Zahler: RAF)
Dieser Vorfall wird zweifellos die Reputation und Karriere der Kämpfer beeinträchtigen. Insbesondere für Usman Nurmagomedov bedeutet die sechsmonatige Haftstrafe eine lange Unterbrechung seiner sportlichen Laufbahn.
Was denken Sie: Ist es gerechtfertigt, dass MMA-Kämpfer für solches Verhalten außerhalb des Oktagons vor dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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