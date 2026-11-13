Geheime Verhandlungen in Washington: Netanjahu drängt auf Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran

Vor diesem Hintergrund hält sich der Mossad-Chef Roman Gofman derzeit in Washington auf. Er führt dort hochrangige Gespräche mit US-Vertretern, was die Bedeutung der Diskussionen zwischen den Parteien unterstreicht.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu übt massiven Druck auf US-Präsident Donald Trump aus, um militärische Maßnahmen gegen den Iran wieder aufzunehmen. Dies berichten verschiedene Medien.

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Donald Trumps Position und alternative Maßnahmen

US-Präsident Donald Trump lehnt eine Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran derzeit ab. Die Washingtoner Regierung erwägt stattdessen folgende Maßnahmen:

Entschlossener wirtschaftlicher Druck auf Teheran;

Zur Einschränkung der Handelswege eine Seeblockade fortsetzen;

Auf diplomatischem Weg nach neuen Abkommen suchen.

Die Gespräche zwischen der israelischen und der US-Führung in den kommenden Tagen könnten über das weitere Schicksal der geopolitischen Lage in der Region entscheiden.

Glauben Sie, dass die USA und Israel in der Iran-Frage zu einer Einigung kommen werden oder wird sich die Lage weiter verschärfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!