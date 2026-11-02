José Mourinho enthüllt das Geheimnis des hohen Sieges in Santander und der Veränderungen im Team

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José Mourinho enthüllt das Geheimnis des hohen Sieges in Santander und der Veränderungen im Team

Am 11. Spieltag der spanischen La Liga erhöhte Real Madrid mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Racing Santander den Druck im Titelrennen. Nach der Partie nahm Real-Trainer José Mourinho an der Pressekonferenz teil und äußerte sich offen über die Leistung seiner Schützlinge, die defensive Opferbereitschaft der Stürmer und die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft.

Der portugiesische Experte betonte, dass das Team noch mehr Tore erzielen könne, und machte deutlich, wie zufrieden er mit der taktischen Disziplin seiner Starspieler sei.

«Das Ergebnis hätte 5:0 lauten können»: Die Gefahr im Sardinero und das Pressing

Mourinho erklärte, dass trotz des deutlichen Sieges die Wachsamkeit während des gesamten Spiels entscheidend war:

  • Der Druck der gegnerischen Fans: «Selbst beim Stand von 3:0 peitschten die heimischen Fans Racing unaufhörlich nach vorne, weshalb die Gefahr bis zum Schluss bestand. Hätte der Gegner ein Tor erzielt, hätten sie das psychologische Momentum auf ihre Seite ziehen können».

  • Nicht genutzte Chancen: Mourinho betonte, dass angesichts der herausgespielten Torchancen ein 4:0- oder 5:0-Sieg für die Madrilenen möglich gewesen wäre.

  • Das Geheimnis des hohen Pressings: Nach einer schwierigen Woche gelang es dem Team, durch hohes Pressing das aggressive Spiel von Racing im eigenen Stadion komplett zu neutralisieren.

Die Opferbereitschaft der Stars: Mbappé, Bellingham und Diomande in der Defensive

Der Real-Coach lobte besonders die defensive Disziplin des Teams und ging auf die Pflichten der Angreifer ein:

  • Mbappés Arbeitseifer: «Momentan arbeiten alle Spieler gleichermaßen hart. Ich habe gesehen, dass sogar Spieler wie Jude Bellingham und Ousmane Diomande Kylian Mbappéaktiv am Pressing teilnehmen und nach hinten arbeiten. Wenn die Stürmer sich für das Wohl der Mannschaft aufopfern, ist das eine große Hilfe für den gesamten Kader».

  • Mannschaftliche Entwicklung: Dank dieser Opferbereitschaft wächst Real von Tag zu Tag, zeigt ein geschlossenes Auftreten und sicherte sich drei wertvolle Punkte.

«Die Spieler verstehen jetzt meine Anforderungen»: Real auf dem richtigen Weg

Der Experte merkte an, dass der Prozess der gegenseitigen Abstimmung mit dem Team abgeschlossen sei und die Beziehungen gefestigt wurden:

  • Menschliche Beziehungen und System: «Einige Dinge, die anfangs unklar waren, verstehe ich jetzt besser. Auch die Spieler haben mich besser kennengelernt und verstanden, welche meiner Anforderungen verbindlich sind».

  • Harmonie von Idee und Können: Mourinhos Fazit lautet, dass seine taktischen Ideen perfekt mit dem individuellen Können der Spieler harmonieren und die «Königlichen» derzeit auf dem besten Weg zur Meisterschaft sind.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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